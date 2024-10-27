我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Eric Duan的山道猴子的一生（下集）獲得年度最佳影片獎。（圖／走鐘獎IG）

▲Eric Duan事後發IG限動自嘲，「覺得這個揮手瞬間好像金正恩」。（圖／Eric Duan IG）

第6屆走鐘獎昨（26）日圓滿落幕，「年度最佳影片獎」由去年爆紅的「山道猴子」作者Eric Duan拿下，昨日他首度露臉現身紅毯，主持人驚訝表示Eric Duan與山道猴子本人有些相似，而他也在IG限動曬出官方照的自己自嘲好像金正恩。Eric Duan去年以「山道猴子的一生」系列在全台灣爆紅，上下集分別都突破770萬觀看次數的驚人成績。昨日他以一身花襯衫搭配卡其色長褲現身台大體育館的紅毯現場，一出場立刻成為全場焦點，2位主持人也笑稱Eric Duan頗像「山道猴子」本人。許多看直播的粉絲也紛紛狂刷留言區表示：「哇！是本尊」、「第1次看到」、「他好像沒有不拿獎的道理」、「一直被模仿從來未被超越」、「我就問山道猴子怎麼輸？」而Eric Duan事後也在IG限動曬出官方拍攝的照片與北韓領導人金正恩做對比，畫面中兩人都頂著平頭，對著鏡頭露出燦爛笑容比出揮手姿勢，Eric Duan幽默寫下：「剛剛在看官方照片，覺得這個揮手瞬間好像金正恩。」