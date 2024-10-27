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針對統一企業宣布參與網路家庭國際資訊公司（PChome）私募案，將認購逾6萬張普通股，金額估近20億元，持股達30%，並取得2席董事，中華信用評等公司認為，應可在不大幅影響統一企業借款槓桿的前提下，對其國內零售網路帶來正面的影響。中華信評預期，這投資案不會明顯提升統一的營運地位，因為統一企業在完成投資交易後不太可能合併PChome 於公司的財務報表。不太可能在合併PChome於公司的財務報表。儘管統一企業對於PChome未來的投資策略尚不明朗，但中華信評分析，統一企業的電商佈局已較為積極，包括2024年7月收購雅虎台灣及入股PChome的行動。中華信評指出，儘管未來2至3年統一企業可能會因電子商務與現有零售業務整合而面臨不確定性，導致營運成本略為增加，但長期而言，該公司應能藉著本身在國內實體零售通路完整的佈局，在線上與線下通路整合後而大幅受惠。雖然交易金額將取決於12月召開的PChome董事會。不過，以中華信評預測，統一集團2024年與2025年的可支配現金流入量將分別穩定維持在約新台幣120億元與200億元來看，中華信評預期上述交易應不會對統一集團的財務實力造成負面影響。該項交易為統一企業為強化服務組合及營運版圖，而進行的中小型投資或收購行動之一，這點應與中華信評的基本情境假設一致。中華信評仍預測，2024年與2025年統一企業的借款對EBITDA比將分別維持在約2.3倍與約2.1倍的水準。