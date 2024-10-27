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▲信義區萬聖節活動驚見真人版「湯婆婆」，不僅大跳熱舞，還上台唱歌，引起民眾圍觀。（圖/Threads/黃偉晉IG）

▲信義區出現《神隱少女》中的「湯婆婆」，還原程度100%，讓不少路人及網友都感到驚艷。（圖/Threads@danielkuokuo_）

▲湯婆婆的本尊就是LuLu黃路梓茵的經紀人「丹尼爾」啦！超用心打扮獲讚「今年最強萬聖節裝扮」。（圖/丹尼爾IG）

▲丹尼爾與偉晉、小賴等人一起過萬聖節，偉晉（左）扮成《我的英雄學院》荼毘；小賴則是《獵人》西索，都引起不少話題。（圖/偉晉、小賴IG）

今年萬聖節在週四，因此這週末各地的萬聖節活動就提前開跑！26日晚間，信義區舉辦「萬聖節小萌鬼大遊行」，不少民眾都發揮創意，帶著各種裝扮前往信義區參加一場盛大的萬聖節派對，結果在社群上出現一名男子，把自己打扮成動畫《神隱少女》中的湯婆婆，還原度100%，讓不少網友狂讚：「都給你贏」、「今年最強萬聖節打扮！」今年的萬聖節，信義新天地特別舉辦了一場盛大的「萬聖節小萌鬼大遊行」活動，由於舉辦的地點位於信義區香堤大道，附近酒吧林立，不少年輕人都在週六精心打扮前往同樂，仔細看該名「湯婆婆」的妝容，根本是百分之百還原動畫中的角色，連指甲模仿都非常到位，可見其用心，，不少網友看了都直呼：、「昨天無時無刻都看到湯婆婆被包圍，真的很佩服這個裝扮，真的太像了！」而原來，丹尼爾今年萬聖節與偉晉、小賴、艾莉兒等藝人一起大玩萬聖節Cosplay，不僅丹尼爾的湯婆婆非常厲害，