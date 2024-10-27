今年萬聖節在週四，因此這週末各地的萬聖節活動就提前開跑！26日晚間，信義區舉辦「萬聖節小萌鬼大遊行」，不少民眾都發揮創意，帶著各種裝扮前往信義區參加一場盛大的萬聖節派對，結果在社群上出現一名男子，把自己打扮成動畫《神隱少女》中的湯婆婆，還原度100%，讓不少網友狂讚：「都給你贏」、「今年最強萬聖節打扮！」更沒想到的是，該名男子事後也被發現是女星LuLu黃路梓茵的經紀人「丹尼爾」！
10月26日信義區萬聖節狂歡活動！奇裝異服「湯婆婆」現身爆紅
今年的萬聖節，信義新天地特別舉辦了一場盛大的「萬聖節小萌鬼大遊行」活動，由於舉辦的地點位於信義區香堤大道，附近酒吧林立，不少年輕人都在週六精心打扮前往同樂，結果在社群當中一位男子扮成《神隱少女》中的角色「湯婆婆」，因爲實在扮演太像，社群幾乎呈現洗版的狀態，有到現場的人幾乎都有拍到，在人群中相當顯眼。
仔細看該名「湯婆婆」的妝容，根本是百分之百還原動畫中的角色，連指甲模仿都非常到位，可見其用心，在社群流傳畫面中，「湯婆婆」甚至還上台大跳王心凌的名曲〈心電心〉，甚至在路邊大唱動力火車〈忠孝東路走九遍〉，場面非常熱絡，歡呼聲不間斷。
信義區萬聖節「湯婆婆」找到了！本尊是LuLu經紀人
隨著社群照片越來越多，也有人神出該「湯婆婆」的真實身分，竟然是LuLu黃路梓茵的經紀人「丹尼爾」，原本帥氣的他，化身成為湯婆婆後根本就認不出是本人，不少網友看了都直呼：「這個是我近年看過數一數二猛的....超狠」、「都給你贏！這個要花多久時間準備啊」、「今年最強萬聖節裝扮一定是你」、「這完全看不出來是誰，真的有夠厲害」、「昨天有看到，很想合照但不敢」、「昨天無時無刻都看到湯婆婆被包圍，真的很佩服這個裝扮，真的太像了！」
而原來，丹尼爾今年萬聖節與偉晉、小賴、艾莉兒等藝人一起大玩萬聖節Cosplay，不僅丹尼爾的湯婆婆非常厲害，像是偉晉則是扮成《我的英雄學院》荼毘，同樣也是高難度的角色；小賴則是扮成最近話題度非常高的《獵人》西索，都非常有話題，只能說一年一度的萬聖節，人來瘋也是一定要的啦！
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今年的萬聖節，信義新天地特別舉辦了一場盛大的「萬聖節小萌鬼大遊行」活動，由於舉辦的地點位於信義區香堤大道，附近酒吧林立，不少年輕人都在週六精心打扮前往同樂，結果在社群當中一位男子扮成《神隱少女》中的角色「湯婆婆」，因爲實在扮演太像，社群幾乎呈現洗版的狀態，有到現場的人幾乎都有拍到，在人群中相當顯眼。
仔細看該名「湯婆婆」的妝容，根本是百分之百還原動畫中的角色，連指甲模仿都非常到位，可見其用心，在社群流傳畫面中，「湯婆婆」甚至還上台大跳王心凌的名曲〈心電心〉，甚至在路邊大唱動力火車〈忠孝東路走九遍〉，場面非常熱絡，歡呼聲不間斷。
信義區萬聖節「湯婆婆」找到了！本尊是LuLu經紀人
隨著社群照片越來越多，也有人神出該「湯婆婆」的真實身分，竟然是LuLu黃路梓茵的經紀人「丹尼爾」，原本帥氣的他，化身成為湯婆婆後根本就認不出是本人，不少網友看了都直呼：「這個是我近年看過數一數二猛的....超狠」、「都給你贏！這個要花多久時間準備啊」、「今年最強萬聖節裝扮一定是你」、「這完全看不出來是誰，真的有夠厲害」、「昨天有看到，很想合照但不敢」、「昨天無時無刻都看到湯婆婆被包圍，真的很佩服這個裝扮，真的太像了！」
而原來，丹尼爾今年萬聖節與偉晉、小賴、艾莉兒等藝人一起大玩萬聖節Cosplay，不僅丹尼爾的湯婆婆非常厲害，像是偉晉則是扮成《我的英雄學院》荼毘，同樣也是高難度的角色；小賴則是扮成最近話題度非常高的《獵人》西索，都非常有話題，只能說一年一度的萬聖節，人來瘋也是一定要的啦！