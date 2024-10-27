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MLB美國職棒世界大賽，由紐約洋基正面對決洛杉磯道奇，也是雙方睽違43年之久後，再度在世界大賽上碰頭。而昨日系列賽G1雙方一路鏖戰至延長賽，洋基在10局上添得1分，只要下個半局成功守住就能收下勝利，未料條紋軍卻遭到Freedie Freeman的滿貫砲痛擊，終場就以3：6落敗。而今日G2賽前Jazz Chisholm Jr.昨日系列賽G1擔綱洋基第5棒，鎮守三壘，個人5打數敲出2安打，並跑出3次盜壘成功，其中他在延長賽10局上敲安後，更接連上演2次盜壘，最終回到本壘幫助洋基跑回關鍵分，取得3：2領先。只可惜洋基投手群未能把握住機會，儘管G1最終沒能獲勝，但Jazz Chisholm Jr.今天G2賽前仍對球隊相當有信心，稍早他在賽前記者會上表示：「。我並不是自大，但我對球隊有信心，我相信我們能贏下4場比賽。」「對我來說，我只是覺得我現在就是要站上場打好棒球，做到我們該做的，對手他們也是一樣。」Jazz Chisholm Jr.如此說到。