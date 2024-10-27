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全球貨櫃航運巨擘之一馬士基（Maersk）日前公布第3季度財報，並調高全年財測，理由是業績強勁，加上中東紅海襲擊干擾了供應鏈，導致貨櫃需求強勁與運費調漲。法人表示，貿易紅海衝突對全球供應線的影響，超出航運業先前預期，在紅海危機遲遲未解，加上近期中東緊張情勢再起，促使航運業者再度醞釀漲價，再度嘉惠航運類股，更有助2025年航運行情延續。馬士基掌控著全球約1/6的貨櫃船，今年6個月內第4次上調全年財報，先前已於5月、6月和8月分別上調今年獲利預測，貿易紅海衝突對全球供應線的影響，超出航運業先前預期。野村投信表示，地緣政治不穩定加劇，以色列聲稱擊斃哈瑪斯領袖辛瓦後，中東緊張情勢升高，黃金價格近日漲破2700美元創歷史新高投資人紛紛湧向避險商品。另一方面，近期代表歐洲區域貨櫃運價的歐線集運指數也出現大漲，以歐線集運2024年12月合約價來看，10月21日更大漲超過10%來到3000以上，創8月中旬以來新高；而航運股相關例如台灣加權航運指數在近一週上漲5.37%，代表全球3大航運的NYSE FactSet全球航運龍頭息收指數近一週也上漲3.63%，表現更勝過擁有台積電利多加持的台灣加權指數漲1.08%、費城半導體指數漲1.36%，或是科技股為主的NASDAQ指數漲1%。也由於紅海危機遲遲未解，加上近期中東緊張情勢再起，促使航運業者再度醞釀漲價，再度嘉惠航運類股。00960野村全球航運龍頭息收ETF經理人張怡琳分析，回顧近期地緣政治事件發生後，全球主要股指當月均受到不小衝擊或導致其原地踏步，然而全球航運股卻扮演逆勢上漲撐盤角色，例如2022年2月俄烏衝突與2024年4月以伊衝突，全球航運龍頭指數分別大漲15.7%與6.6%，表現出眾。張怡琳進一步分析，自從疫情後全球航運的結構性供不應求問題遲遲未解，倘若遇到外部事件干擾，將更容易進一步推升運價上漲，以上事件對於其他廠商來說其實是供應鏈中斷或者生產成本增加，但對航運公司來說卻有助營收獲利、進而挹注航運股表現的機會。以馬士基為例，馬士基掌握全球約1/6的貨櫃船貿易，自去年底以來，葉門叛軍「青年運動」的武裝攻擊危機，迫使貨櫃船駛往非洲南部，不僅吸收了貨櫃行業部分的過剩產能，反倒幫助提振了貨櫃的運價。市場消息指出，馬士基將與德國同業赫伯羅德（Hapag-Lloyd）在2025年展開行駛南非航線的船舶共享合作，同時表示預期紅海明年依舊不安全，顯示強勁貨櫃市場需求及紅海緊張局勢，有助2025年航運行情延續。野村投信投資策略部副總經理但漢遠也提到，隨中國推出新的財政刺激措施、世界主要國家的貨幣政策趨於寬鬆與通膨壓力緩解，全球經濟可望穩定復甦；而當前紅海危機波及市場船舶調度，持續造成全球貨櫃輪供給不足、後續船班調度不及。包括年底購物旺季拉貨潮助長貨櫃業者、歐美秋冬節慶對南半球糧食需求推升散裝運輸需求，乃至於北半球秋冬取暖用油需求帶動油輪運輸，貿易「運量」「運價」再次創高峰，航運股表現有機會延續至隔年第一季華人農曆春節消費潮，進而嘉惠航運股營收獲利表現。對於想參與航運股機會的投資人來說，他建議，不妨趁近期盤勢整理時分批單筆加碼或定期定額布局。至於投資工具，除了花時間研究挑選個股之外，最簡單的做法就是透過國內航運ETF。不過，法人也提醒，投資應注意單一產業ETF波動大，包含市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險、終止上市風險等，投資人應謹慎留意，並隨時掌握商品重大公告及市場變化，若交易市價高於淨值為溢價，低於淨值則為折價，根據效率市場調節機制，ETF市價會朝向淨值靠攏，因此溢價買進代表買貴，建議投資人不要再一窩蜂搶進，以防可能有被套牢的風險。在進行資產配置或長期投資而投資單一產業ETF時，不應以短期資金投入，應考量自身的財力適度配置及風險承受度，評估是否投資及選擇合適的投資標的且通常需要長期持有才能發揮投資效益。