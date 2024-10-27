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憲法法庭日前做出2024年憲判字第9號判決，國會職權修法法案之關鍵條文多屬違憲或部分違憲，引發藍白不滿，對此，律師黃帝穎今（27）日直言，憲法法庭判決擴權違憲，符合法界通說，但民眾黨立委黃國昌、國民黨立委翁曉玲在憲法訴訟敗訴後，持續謾罵大法官，明顯「輸不起」，藍白違憲犯後毫無悔意。對於憲法法庭結果，翁曉玲批評，順著大法官的邏輯，憲法也沒有規定立法院必須要去遵守司法院所做的釋憲案；黃國昌也說，相信此判決讓總統賴清德、行政院長卓榮泰非常開心，給所有行政官員「免死金牌」。對此，黃帝穎批評，翁曉玲不只自認對行政院長是「上對下」，對其他立委嗆「比你大」，更可以自行認定憲法判決違憲，擺明「凌駕大法官」。黃帝穎直言，翁曉玲自認超越行政、立法及司法，這已超過「輸不起」的敗訴者心理，達到幻想如「習近平稱帝」的精神狀態。黃帝穎提到，黃國昌號稱留美博士，卻拿不出美國總統到國會發表國情咨文接受國會議員質詢或回應建議的比較法例，事實上，就算是「雙首長制」的法國，法國總統到國會，同樣不需接受議員質詢。黃帝穎說，美國及法國總統都是民選，「民主正當性」來自人民，因此總統向人民負責，國會議員也自行向選民負責，總統本來就不需向國會議員負責。黃帝穎直言，黃國昌憲法訴訟敗訴，應靜下心來研讀大法官的苦口婆心，但卻一再謾罵司法，連硬凹也舉不出美國及法國比較法，不只輸不起，更鬧國際笑話。