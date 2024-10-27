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Freeman打瘋了！洛杉磯道奇今（27）日持續在主場迎戰紐約洋基，進行世界大賽G2，前場敲出歷史上首支再見滿貫砲的「自由人」Freddie Freeman，本場依然繳出高水準表現。世界大賽G2比賽前半段堪稱煙火秀，先是道奇的Tommy Edman以及洋基的Juan Soto，個別敲出1發陽春砲，讓比數形成1：1平手。Freddie Freeman在國聯分區系列賽、國聯冠軍賽中，都未開轟，但一進入到世界大賽面對洋基，在前2戰就敲出2轟，貢獻5分打點。此外，Freddie Freeman也是史上第2位，同時敲出1支以上全壘打以及三壘安打的球員，加入洋基上古神獸Babe Ruth的行列。