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▲李多慧擔任走鐘獎頒獎人，還大跳三振舞為入圍者加油。（圖／走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards YouTube）

▲李多慧身穿紫色蓬蓬裙，散發甜美可愛的氛圍，一出場瞬間吸引全場目光。（圖／記者李政龍攝）

▲李多慧表示明年會留在台灣，更自曝想創立新事業。（圖／走鐘獎YouTube）

南韓啦啦隊女神李多慧昨（26）日出席第6屆走鐘獎，她身穿紫色澎澎裙禮服現身典禮現身，一登場瞬間吸引全場目光。受訪時，被問到誰是目前最想合作的創作者，李多慧表示是「阿滴」，此外她也鬆口明年將會繼續留在台灣，請粉絲們不要擔心。李多慧首次受邀作為頒獎人登上走鐘獎紅毯，她身穿一襲淡紫色平口澎澎裙，整體扮相甜美又不失性感，還在現場大跳三振舞為所有入圍者應援，可愛模樣融化一票粉絲。李多慧這次雖以頒獎人出席，但她表示明年有打算報名走鐘獎，還自信喊話要得獎，而被問及最近想要合作的台灣YouTuber，李多慧表示：「常聽到有人推薦我阿滴，有機會想跟阿滴一起合作，一起拍攝的話感覺很好玩！」此外她也透露最近在準備環島，會拍攝更多台灣美麗的風景、美食。另外粉絲們也相當關心李多慧明年球季的去留與規劃，李多慧肯定說道：「明年會留在台灣，請大家不用擔心，還是會常常見到我的！而且有拿到就業金卡，希望有機會在台灣創立新的事業。」