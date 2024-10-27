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NOWnews今日新聞潮鞋小單元《鞋槓人生》今（27）日迎來第57集，。究竟市集內有販售怎樣特殊的鞋款，以及銷售方式與一般有什麼不同，詳細內容也歡迎讀者朋友可以在每週日早上10：00，準時在YouTube上鎖定《鞋槓人生》。主持人大隻哥與18哥首先在市集內發現一雙特製款的KOBE 9 粉紅色配色，大隻哥在節目上表示，「，因為現在就連NBA球星都很喜歡特製，其實我們的《AREA 02》平台，接下來也有可能會慢慢開放一些特製的東西。」而事實上許多明星與名人都相當熱衷於特製球鞋，專門製作球鞋客製的攤主則表示，「我覺得球鞋客製就是做球鞋以外，另外一個延伸的測試。我們每次在做這個東西的時候，都會找一些話題性的人物，。」最後主持人18哥與大隻哥也談到了，這次親臨球鞋市集的心得，「。而且還有一些特別的銷售方式，像是可以花3000塊然後隨便抽一雙球鞋，這些都還滿有趣的。」