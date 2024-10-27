NOWnews今日新聞潮鞋小單元《鞋槓人生》今（27）日迎來第57集，本集節目由主持人鞋頭18哥以及大隻哥，帶讀者朋友們前進潮流球鞋市集。究竟市集內有販售怎樣特殊的鞋款，以及銷售方式與一般有什麼不同，詳細內容也歡迎讀者朋友可以在每週日早上10：00，準時在YouTube上鎖定《鞋槓人生》。
鞋槓人生第57集 前進球鞋市集
主持人大隻哥與18哥首先在市集內發現一雙特製款的KOBE 9 粉紅色配色，大隻哥在節目上表示，「我認為現在客製化其實是有很大的市場，而且我相信未來客製化是滿不錯的趨勢，因為現在就連NBA球星都很喜歡特製，其實我們的《AREA 02》平台，接下來也有可能會慢慢開放一些特製的東西。」
球鞋客製引關注 奧運國手陳奕通也是專家
而事實上許多明星與名人都相當熱衷於特製球鞋，專門製作球鞋客製的攤主則表示，「我覺得球鞋客製就是做球鞋以外，另外一個延伸的測試。我們每次在做這個東西的時候，都會找一些話題性的人物，像陳奕通這次就是（巴黎奧運）西洋劍的選手，那他自己也是在做球鞋設計的。」
最後主持人18哥與大隻哥也談到了，這次親臨球鞋市集的心得，「我覺得市集上還滿多平常看不到的東西，然後還有一些意想不到的價位。而且還有一些特別的銷售方式，像是可以花3000塊然後隨便抽一雙球鞋，這些都還滿有趣的。」
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主持人大隻哥與18哥首先在市集內發現一雙特製款的KOBE 9 粉紅色配色，大隻哥在節目上表示，「我認為現在客製化其實是有很大的市場，而且我相信未來客製化是滿不錯的趨勢，因為現在就連NBA球星都很喜歡特製，其實我們的《AREA 02》平台，接下來也有可能會慢慢開放一些特製的東西。」
球鞋客製引關注 奧運國手陳奕通也是專家
而事實上許多明星與名人都相當熱衷於特製球鞋，專門製作球鞋客製的攤主則表示，「我覺得球鞋客製就是做球鞋以外，另外一個延伸的測試。我們每次在做這個東西的時候，都會找一些話題性的人物，像陳奕通這次就是（巴黎奧運）西洋劍的選手，那他自己也是在做球鞋設計的。」
最後主持人18哥與大隻哥也談到了，這次親臨球鞋市集的心得，「我覺得市集上還滿多平常看不到的東西，然後還有一些意想不到的價位。而且還有一些特別的銷售方式，像是可以花3000塊然後隨便抽一雙球鞋，這些都還滿有趣的。」