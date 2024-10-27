東北季風增強，周一起北部急降溫、直逼22度，暖身咖啡買起來。7-11今（27）日起在APP發動「萬聖節不買就搗蛋」寄杯活動，指定熱飲9杯333元，加上自備杯扣5元，等於榛果拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵每杯32元；萊爾富買兩杯咖啡免費送水豚君杯塞。《NOWnews》整理本周咖啡優惠（10月27日至11月2日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。

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🟡7-ELEVEN
📍APP｜10月27日至10月31日
◾好時經典可可6杯333元，7.4折（原價75元、特價56元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶8杯333元，6.9折（原價60元、特價42元）
◾香鑽水果茶7杯333元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾中杯精品馥芮白／精品拿鐵5杯333元，6.7折（原價100元、特價67元）
◾一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶／青梅冰茶8杯333元，6.9折（原價60元、特價42元）
◾中杯風味系列指定熱飲9杯333元，6.7折（原價55元、特價37元）
活動品項：榛果拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵、紅茶拿鐵、抹茶拿鐵、摩卡咖啡

▲7-11在APP發動「萬聖節不買就搗蛋」寄杯活動，多杯組333元。（圖／手機截圖）
▲7-11在APP發動「萬聖節不買就搗蛋」寄杯活動，多杯組333元。（圖／手機截圖）
📍門市｜10月25日至10月27日
◾大杯美式第2杯10元，6.1折（原價45元、特價28元）
◾英式紅茶買2送2，5折（原價35元、特價18元）
◾黑糖珍珠撞奶第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾咖啡珍珠歐蕾第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾大杯精品拿鐵第2杯10元，5.5折（原價110元、特價60元）
◾水果冰沙（多肉葡萄／楊枝甘露）第2杯10元，5.6折（原價85元、特價48元）

▲7-11「超值五六日」是美式、精品拿鐵同品項第二杯10元。（圖／業者提供）
▲7-11「超值五六日」現煮飲品優惠至10月27日。（圖／業者提供）
📍APP｜10月20日至10月31日
◾大杯美式買6送3，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵買6送3，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯冰燕麥拿鐵買6送3，6.7折（原價75元、特價50元）
◾中杯精品冰燕麥拿鐵買6送3，6.7折（原價110元、特價73元）

▲7-11 APP自10月20日至10月31日有國際燕麥日優惠。（圖／手機截圖）
▲7-11 APP至10月31日有國際燕麥日優惠。（圖／手機截圖）
📍門市｜10月16日至10月29日
👉CITY PRIMA全品項大杯任選第2杯半價，以下舉例換算：
◾大杯精品美式7.5折（原價100元、特價75元）
◾大杯精品拿鐵7.5折（原價110元、特價83元）
◾中杯精品美式7.5折（原價80元、特價60元）
◾中杯精品拿鐵7.5折（原價90元、特價68元）

👉CITY PEARL全品項任選第2杯半價，以下舉例換算：
◾特大杯冰胭脂紅茶珍珠歐蕾第2杯半價，7.5折（原價75元、特價56元）
◾特大杯珍珠奶茶第2杯半價，7.5折（原價60元、特價45元）

👉CITY TEA現萃茶全品項任選第2杯半價，以下舉例換算：
◾經典純奶茶第2杯半價，7.5折（原價50元、特價38元）
◾青梅冰茶第2杯半價，7.5折（原價60元、特價45元）

▲7-11至10月29日前，CITY PEARL、現萃茶都有第2杯半價活動。（圖／業者提供）
▲7-11門市至10月29日前，CITY PRIMA、CITY PEARL、現萃茶都有第2杯半價活動。（圖／業者提供）
📍門市｜即日起至10月31日
買不可思議咖啡任1杯送氮氣系列1杯，以下舉例換算：
◾買大杯燕麥拿鐵（105元）送氮氣冷萃咖啡（110元），4.9折
◾買大杯抹茶歐蕾（110元）送氮氣冷萃咖啡（110元），5折
🔎點此查詢不可思議咖啡門市

▲7-11至10月31日前，買不可思議咖啡任1杯送氮氣系列1杯。（圖／業者提供）
▲7-11至10月31日前，買不可思議咖啡任1杯送氮氣系列1杯。（圖／業者提供）
📍門市｜即日起至12月31日
限用OPEN iECO循環杯（可A門市租、B門市還）
◾濃萃美式25元，5折（原價50元）
◾濃萃拿鐵35元，5.8折（原價60元）

▲「OPEN iECO循環杯蓋」以開口式杯蓋為設計，方便民眾就口飲用。（圖／7-11提供）
▲7-11租借OPEN iECO循環杯買濃萃咖啡系列，濃萃美式25元、濃萃拿鐵30元。（圖／業者提供）
🟡全家便利商店
📍門市｜10月23日至10月27日（會員）
◾大杯特濃美式第2杯10元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大杯冰桃粿仙女紅茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）

▲全家特濃美式、特濃拿鐵10元多一杯。（圖／全家提供）
▲全家至10月27日指定飲品第2杯10元。（圖／業者提供）
📍門市｜即日起至10月29日
◾大杯特濃美式／特濃拿鐵2杯89元，6.8折（原價65元、特價45元）
◾大杯卡布奇諾2杯89元，7.4折（原價60元、特價45元）
◾大杯焙茶拿鐵59元，9.1折（原價65元）

▲全家門市推出暖心咖啡、茶飲優惠。（圖／業者提供、記者整理）
▲全家門市推出暖心咖啡、茶飲優惠。（圖／業者提供 、記者整理）
🟡OK超商
📍門市｜10月25日至10月28日
◾鮮芋仙招牌嫩仙草奶凍65元，8.7折（原價75元）
◾蜂蜜拿鐵7折（原價65元、特價46元）
◾蜂蜜奶茶7折（原價65元、特價46元）

▲OK超商至10月28日有蜂蜜拿鐵、蜂蜜奶茶7折。（圖／業者提供）
▲OK超商至10月28日有蜂蜜拿鐵、蜂蜜奶茶7折。（圖／業者提供）
🟡萊爾富
📍門市｜即日起至12月10日（售完為止）
◾買Hi café大杯／特大杯任1杯，加購「水豚君杯塞」20元。
◾買Hi café大杯／特大杯任2杯，免費送「水豚君杯塞」1個。

▲萊爾富買兩杯咖啡免費送「水豚君杯塞」1個。（圖／業者提供）
▲萊爾富買兩杯咖啡免費送1個「水豚君杯塞」。（圖／業者提供）
🟡美廉社
📍門市｜10月25日至10月27日
◾大杯濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）

▲美廉社美式、拿鐵買一送一。（圖／美廉社提供）
▲美廉社至10月27日有美式、拿鐵買1送1。（圖／業者提供）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯冰馥列白拿鐵買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾中杯熱焙烤榛果拿鐵第2杯19元，6.7折（原價55元、特價37元）➡️點此購買
◾熱皇家伯爵紅茶拿鐵第2杯19元，6.7折（原價55元、特價37元）➡️點此購買
◾中杯熱好時經典可可第2杯19元，6.5折（原價65元、特價42元）➡️點此購買

▲萬聖節咖啡優惠，7-11咖啡19元多一杯喝。（圖／翻攝自LINE）
▲LINE禮物有7-11電子票券，形同另類線上寄杯。（圖／翻攝畫面）

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