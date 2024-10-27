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台灣中油公司宣布，明（28）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.2元及0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.6元、95無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元、超級柴油每公升27.0元。本週因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收1.1元及1.4元。本週國際油價下跌。浮動油價調整原則調價指標7D3B週均價下跌0.28美元，新台幣兌美元匯率升值0.098元，跌幅為0.54%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲0.9元及1.1元。不過，台灣中油表示，為維持價格低於亞洲鄰近國家日本、南韓、香港、新加坡，汽、柴油各吸收1.0元及1.3元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.1元。平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收1.1元及1.4元，國內汽、柴油實際每公升價格各調降0.2元及0.3元。本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整1.1元及1.4元均由台灣中油吸收，113年累計至9月底止，台灣中油共吸收約223.88億元。