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山本由伸好神！洛杉磯道奇日籍強投山本由伸，今（27）日擔任世界大賽G2先發，面對強打如雲的紐約洋基，主投6.1局僅被敲出1支安打、失掉1分，繳出優質先發表現。不過山本由伸在挨轟後，非但沒有陷入亂流，反而投出11上11下的穩定表現，最終在7局上抓下「怪力男」Giancarlo Stanton的出局數後退場，成為本場的勝投候選。值得一提的是，山本由伸本場面對MVP熱門人選「法官」Aaron Judge，3度交手都勝出，並且靠著犀利滑球和指叉球，飆出2次三振。松坂大輔在當年的世界大賽G3先發，主投5.1局被敲3支安打、失2分，送出5次三振，最後成為首位在世界大賽拿下勝投的亞洲投手。