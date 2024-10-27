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▲珍妮佛羅培茲（右）自認對班艾佛列克非常忠誠，卻還是鬧到要離婚，決心放棄堅持，開始跟一堆年輕帥哥約會，享受無負擔的歡樂。（圖／美聯社／達志影像）

▲珍妮佛羅培茲不想再忍，要開始報復班艾佛列克，並且享受與年輕男孩約會的樂趣。（圖／摘自IMDb）

珍妮佛羅培茲與班艾佛列克復合又結婚，證明了沒有好下場，她主動提離婚到現在，心情一直沒辦法恢復，眼看班艾佛列克彷彿沒事人似的，照樣和首任前妻珍妮佛嘉納時不時就一起和他們的孩子們聚會，越想越難氣消。八卦刊物In Touch雜誌報導，珍妮佛即將變身為「獵男女狼」，打算要跟一堆年輕帥哥約會，先享受一些無責任負擔的歡樂，幫她走出情傷，一方面也給班艾佛列克一點顏色瞧瞧，讓他知道自己到底失去了什麼。在公眾眼前艷麗性感的珍妮佛羅培茲，雖然早過了半百，身材依舊火辣，因此多的是想跟她玩玩的小帥哥，In Touch稱她過去兩年都對班艾佛列克很忠實，提離婚後也都還信守對他的忠誠，眼看他真的沒有想挽回的樣子，才終於看破、放棄，現在只想趕快彌補這些空虛，讓自己先回復元氣，最好的方法，自然是透過約會。她巴不得趕快開始極樂新生活，狗仔攝影也在摩拳擦掌，也許很快就會拍到一些新的發展。有趣的是，「靠年輕帥哥幫助回復心情」這一招，In Touch形容是珍妮佛羅培茲參考瑪麗亞凱莉的老撇步，其實她們兩位雖然都是紅牌天后，卻是出了名的不對盤，尤其瑪麗亞曾在訪問時脫口而出：「我不認識她。」外界解讀為嫌珍妮佛咖位不夠大、不配跟自己相提並論。珍妮佛對此也不是很開心，但瑪麗亞堅持：「我知道她，可是我真的不認識她。」完全無助於彼此之間恢復和諧，想不到，珍妮佛有朝一日也要效法死對頭走出感情挫折的方法，恐怕自己都始料未及。