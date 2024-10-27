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今年第21號颱風「康芮」，目前正在菲律賓以東海面朝著西方前進。日本氣象廳預測路徑曝光，預估康芮颱風威力將會持續增強，可能將在11月1日時最接近台灣，未來有機會在台灣東側北轉，並對日本沖繩甚至是九州、四國地區造成影響。據日本氣象廳數據顯示，康芮颱風在27日上午9時正位於菲律賓以東海面，並以時速15公里的速度向西方前進，中心氣壓為994百帕，中心附近最大風速為每秒18公尺，最大瞬間風速每秒25公尺。從氣象廳預測路徑圖可以看到，康芮颱風未來5天預估路徑將往西北方前進，預計在10月31日至11月1日時最接近台灣，暴風圈恐在11月1日掃過北台灣，暴風警戒範圍將覆蓋全台。氣象廳指出，康芮颱風威力持續增強，預計在31日上午發展成「強烈颱風」（非常に強い台風），屆時中心氣壓預計為935百帕，最大瞬間風速將達到每秒65公尺。日本氣象廳針對颱風強度做出的分級，最大風速在每秒44公尺以上、未滿54公尺，便屬於「強烈颱風」。氣象廳警告，由於康芮颱風為大型颱風，在接近之前海上可能會掀起巨浪，風力也可能會變得更強。同時也呼籲沖繩地區需防範大雨，及早進行防災準備。據悉，11月颱在日本相當罕見，自1951年來，僅有於1990年11月30日登陸日本和歌山縣的佩姬颱風一例。若康芮颱風登陸日本，將成為統計上「第二晚」登陸日本的颱風。