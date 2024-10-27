大谷翔平左肩出現傷勢退場！世界大賽G2，洛杉磯道奇靠著Teoscar Hernandez以及Freddie Freeman在3局下的「背靠背」開轟，在前6局結束取得3分領先。然而，在7局下，日籍球星大谷翔平靠著四壞球保送上壘後，試圖發動盜壘結果失敗，並且拉扯到左肩膀，當下露出痛苦神情，抱著左肩久久不能起身，最終在訓練師的攙扶下，才緩緩走回板凳席。
盜壘姿勢導致 確認為左肩傷勢
由於大谷翔平擔任指定打擊，因此無法確定道奇方面，是否做出人員更換。透過慢動作回放，大谷翔平在盜上二壘時，試圖用左手減緩滑壘時的速度，可能此時傷到左肩，根據洛杉磯當地記者Mike DiGiovanna發文證實，大谷翔平受傷的部位，確實是左邊肩膀，而非手腕。
此外，有網友透過影片中的麥克風收音，聽到大谷翔平當下說：「好痛，應該是肩膀，左邊。」訓練師問他：「是脫臼了嗎？」大谷翔平回應道：「可能是。」不過完整的傷勢狀況，仍須等道奇球團正式向外公佈。
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由於大谷翔平擔任指定打擊，因此無法確定道奇方面，是否做出人員更換。透過慢動作回放，大谷翔平在盜上二壘時，試圖用左手減緩滑壘時的速度，可能此時傷到左肩，根據洛杉磯當地記者Mike DiGiovanna發文證實，大谷翔平受傷的部位，確實是左邊肩膀，而非手腕。
此外，有網友透過影片中的麥克風收音，聽到大谷翔平當下說：「好痛，應該是肩膀，左邊。」訓練師問他：「是脫臼了嗎？」大谷翔平回應道：「可能是。」不過完整的傷勢狀況，仍須等道奇球團正式向外公佈。