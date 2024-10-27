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大谷翔平左肩出現傷勢退場！世界大賽G2，洛杉磯道奇靠著Teoscar Hernandez以及Freddie Freeman在3局下的「背靠背」開轟，在前6局結束取得3分領先。然而，在7局下，由於大谷翔平擔任指定打擊，因此無法確定道奇方面，是否做出人員更換。透過慢動作回放，大谷翔平在盜上二壘時，試圖用左手減緩滑壘時的速度，可能此時傷到左肩，此外，不過完整的傷勢狀況，仍須等道奇球團正式向外公佈。