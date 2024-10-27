塔羅占卜師Princess分享12星座本周運勢（10月27日至11月2日）。
🟡牡羊座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面要特別注意對方或你的交友關係，因為有三角戀的跡象。工作上狀態極佳，很幸運；感情上甜蜜，但是對方或你可能還有其他情人。
🟡金牛座
本周運勢重點，工作、日常。
這周小心別人覺得你太跩、不懂感恩，進而變成你的小人喔。工作上有貴人、有小人，端看你的態度；感情上對方有無法接受的點，要檢視一下自己。
🟡雙子座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面你的對象異性緣很好、很搶手，小心你們的狀況變多。工作上競爭者眾多、激烈，有點不容易；感情上若是有問題，容易是因為第三者引起的。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周事情容易反覆，要定下來有點困難，你的壓力會有點大。工作上不容易確定、定案；感情上出現真心桃花，可是你不見得會接受。
🟡獅子座
本周運勢重點，感情
這周感情方面會出現不錯的桃花，對方很喜歡你，可是有點沒譜，也有點緣份不足。工作上很多好機會要把握；感情上雖然對方對你的評價很高，但是有點沒機會。
🟡處女座
本周運勢重點，日常、工作。
這周有貴人、有好運，而且收穫滿滿，另外金錢方面很可觀。工作上狀態極佳，很幸運；感情上有人追。
🟡天秤座
本周運勢重點，工作。
這周小心踩到對方的點，有點談不攏，對方也會不小心踩到底線，導致破局。工作上雙方的條件搭不上；感情上有對象，你會有點不喜歡。
🟡天蠍座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周缺少資源，你也缺乏行動力，有點在原地乾等。工作上成長幅度不大；感情上有對象的會想要桃花，可是沒有。
🟡射手座
本周運勢重點，感情、工作。
這周感情方面問題多要處理，還有桃花來敲門。工作上極好運；感情上小心感情出問題，有伴的會有桃花。
🟡摩羯座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面若是有問題，可能是對方不愛了。工作上沒有貴人，容易出問題；感情上目前沒有桃花，或是感情變調。
🟡水瓶座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面有人喜歡你，但是要注意可能是有對象的。工作上有點消極，要打起精神；感情上對方還有其他對象。
🟡雙魚座
本周運勢重點，工作。
這周感情、工作方面要特別繃緊神經，因為競爭者很強大。工作上有點沒機會；感情上對方還在物色其他人選，可能會跑囉。
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本文為Princess授權報導專欄，未經同意禁止轉載。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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本周運勢重點，感情。
這周感情方面要特別注意對方或你的交友關係，因為有三角戀的跡象。工作上狀態極佳，很幸運；感情上甜蜜，但是對方或你可能還有其他情人。
🟡金牛座
本周運勢重點，工作、日常。
這周小心別人覺得你太跩、不懂感恩，進而變成你的小人喔。工作上有貴人、有小人，端看你的態度；感情上對方有無法接受的點，要檢視一下自己。
🟡雙子座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面你的對象異性緣很好、很搶手，小心你們的狀況變多。工作上競爭者眾多、激烈，有點不容易；感情上若是有問題，容易是因為第三者引起的。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周事情容易反覆，要定下來有點困難，你的壓力會有點大。工作上不容易確定、定案；感情上出現真心桃花，可是你不見得會接受。
🟡獅子座
本周運勢重點，感情
這周感情方面會出現不錯的桃花，對方很喜歡你，可是有點沒譜，也有點緣份不足。工作上很多好機會要把握；感情上雖然對方對你的評價很高，但是有點沒機會。
🟡處女座
本周運勢重點，日常、工作。
這周有貴人、有好運，而且收穫滿滿，另外金錢方面很可觀。工作上狀態極佳，很幸運；感情上有人追。
🟡天秤座
本周運勢重點，工作。
這周小心踩到對方的點，有點談不攏，對方也會不小心踩到底線，導致破局。工作上雙方的條件搭不上；感情上有對象，你會有點不喜歡。
🟡天蠍座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周缺少資源，你也缺乏行動力，有點在原地乾等。工作上成長幅度不大；感情上有對象的會想要桃花，可是沒有。
🟡射手座
本周運勢重點，感情、工作。
這周感情方面問題多要處理，還有桃花來敲門。工作上極好運；感情上小心感情出問題，有伴的會有桃花。
🟡摩羯座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面若是有問題，可能是對方不愛了。工作上沒有貴人，容易出問題；感情上目前沒有桃花，或是感情變調。
🟡水瓶座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面有人喜歡你，但是要注意可能是有對象的。工作上有點消極，要打起精神；感情上對方還有其他對象。
🟡雙魚座
本周運勢重點，工作。
這周感情、工作方面要特別繃緊神經，因為競爭者很強大。工作上有點沒機會；感情上對方還在物色其他人選，可能會跑囉。
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