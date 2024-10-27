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▲黎雨青（右）出軌營養師陳嫚羚（左）長達10年，導致元配病情加重最終腦溢血過世。（圖／全民星攻略臉書）

▲黎雨青在臉書寫下千字澄清文，卻秒遭岳母打臉。（圖／李怡貞臉書）

▲李怡貞圈出黎雨青律師函中多個不合理之處，直批：「難想像是哪位醫生敢這樣寫的結論，律師都不用查證？」（圖／李怡貞臉書）

網紅醫師黎雨青日前被爆出和小10歲營養師陳嫚羚不倫戀長達10年，導致正宮長期承受精神壓力，今年9月腦溢血過世。本月25日黎雨青公開發表聲明道歉並附上律師函，訴說陪妻子走過21年的艱辛路，怎料馬上就被岳母打臉，連律師函都被律師李怡貞抓出4點可疑之處，懷疑他疑似造假，黎雨青慘遭外界撻伐，臉書目前已是關閉狀態。黎雨青25日在臉書寫下千字長文，承認外遇一事並強調已得到元配諒解，還表示自己始終對患有罕病的妻子不離不棄，支出數百萬醫藥費等等。怎料澄清文卻狠遭岳母打臉，「我女兒長期被黎醫師和小三欺凌含恨抑鬱而終，本想低調和他解決，沒想到他竟高調表彰自己照顧病妻的豐功偉績，讓我女兒再次受到傷害，我不能再沉默了，感謝各位仗義直言」。律師李怡貞更在臉書指出，黎雨青附上的律師函中有多個不合理之處，像是沒有律師署名、用字用語不精確、冒號疊用亂用以及內容雜亂無章，她狠酸：「很難想像是哪位醫生敢這樣寫的結論，律師都不用查證？」此外，李怡貞還上網查了這間事務所地址，Google地圖顯示出來的建築物外觀十分「奇特」，她改用事務所英文名去查，沒想到竟查到德國去，「你看看要不問一下這個律師函的來源呀，不要遇到司法黃牛捏」、「該不會連要威脅網友的律師函都是假的吧，不會那麼假吧」。最後李怡貞狠酸：「如果這份律師函真的是律師寫的，抱歉齁，你的律師函真的太爛，看要不要重寫對當事人以示負責，至少署名嘛！」