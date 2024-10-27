我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟（MLB）球員工會今（27）日公布2024年度球員選擇獎（Players Choice Awards），紐約洋基隊的「法官」Aaron Judge成功奪得年度MVP，擊敗洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，大谷則獲得國聯最佳野手殊榮。兩人在世界大賽的對決成為外界關注焦點，兩人也互相致敬，稱彼此為激勵自己的重要存在。球員工會透過影片分享大谷的得獎感言，他表示，「能得到這些奮鬥同伴的認可讓我非常高興，也增強了我的信心。」大谷回顧了本季的重要時刻，包括達成50轟、進入季後賽及贏得分區冠軍，他稱這些成就「意義深遠」。在影片中，他也提到Judge對他的影響：「他讓我深受激勵，並且帶來了很多樂趣。更重要的是，他為棒球界注入了活力，能夠看他打球讓我心存感激。」今年例行賽中，兩位球員都繳出驚人的數據。大谷翔平以54支全壘打、130分打點和59次盜壘創下史無前例的「50轟50盜」紀錄，並成為首位在大聯盟達成3成打擊率、30轟、30盜成就的日本選手。洋基Judge則以58支全壘打、144分打點和3成22打擊率榮獲球員票選MVP，並稱大谷為「無可取代的球員」，並稱讚「大谷無論是投手還是打者，每個角色都能做到最好，與他同場競技是非常特別的經驗，相信他未來一定能獲得更多獎項和榮譽。」