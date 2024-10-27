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▲泰勒絲已是全球流行天后，不僅事業成功，愛情也非常順利。（圖／美聯社／達志影像）

▲泰勒絲雖忙著巡迴，但仍不忘要與男友一起共渡萬聖節。（圖／美聯社／達志影像）

流行天后泰勒絲與NFL球星崔維斯凱爾西的戀情持續升溫，這段感情不僅讓泰勒絲找到情感依靠，還讓她感受到「前所未有的平靜」。據消息人士透露，凱爾西的陪伴帶給泰勒絲極大的安全感，甚至讓她坦言：「他讓我覺得踏實穩定。」這對情侶自去年開始交往後，雖各自忙碌卻仍不忘共度甜蜜時光。凱爾西的形象堪稱「護花騎士」，據美國《INSTYLE》報導，有知情人士透露，他不僅在情感上給予泰勒絲支持，更在日常生活中提供女友安全感的保護慾。「無論是情感上還是身體上，他都能讓泰勒絲安心。」消息人士笑說這種「騎士精神」讓泰勒絲如沐春風，兩人的穩定互動也令粉絲們羨慕不已。儘管泰勒絲正忙於「時代巡演」美國最終站，凱爾西也因職業橄欖球賽事日程滿滿，兩人仍打算在萬聖節一起慶祝，並計劃盛裝出席。凱爾西的母親唐娜更是表示自己對他們的裝扮「充滿期待」，直言「這對情侶一定會給大家帶來驚喜」。