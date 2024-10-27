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▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，在世界大賽G2的7局下，發動盜壘，結果失敗，並疑似出現左肩脫臼狀況，當下痛到倒地不起。（圖／美聯社／達志影像）

美國職棒世界大賽G2，洛杉磯道奇靠著日籍強投山本由伸的先發6局好投，完美壓制紐約洋基打線，以4：2取勝，在世界大賽取得2：0的領先。然而，日籍球星大谷翔平在7局下發動盜壘，結果左肩出現傷勢，在訓練師的攙扶下，才緩緩走回板凳席。比賽7局下，大谷翔平選到四壞球保送後上壘，並在Teoscar Hernandez的打席時，發動盜壘，結果遭到阻殺出局。報導指出，有影片錄製到大谷翔平當下和訓練師的對話，大谷翔平説：「好痛，應該是肩膀，左邊。」訓練師問他：「是脫臼了嗎？」大谷翔平回應道：「可能是。」道奇總教練在賽後接受訪問，談到大谷翔平的傷勢，他表示：「」並補充說道：「目前這都只是猜測，沒辦法完全安心，但至少慶幸不是太嚴重的狀況。」