美國職棒世界大賽G2，洛杉磯道奇靠著日籍強投山本由伸的先發6局好投，完美壓制紐約洋基打線，以4：2取勝，在世界大賽取得2：0的領先。然而，日籍球星大谷翔平在7局下發動盜壘，結果左肩出現傷勢，在訓練師的攙扶下，才緩緩走回板凳席。道奇總教練Dave Roberts賽後透露，確定是左肩的半脫臼傷勢，並指出當下狀況良好，後續會做更精密的檢查，希望外界不用做過多的揣測。
賽後2分鐘即刻離開 仍有向媒體致意
比賽7局下，大谷翔平選到四壞球保送後上壘，並在Teoscar Hernandez的打席時，發動盜壘，結果遭到阻殺出局。在即將上到二壘前，大谷翔平試圖用左手支撐，並疑似傷到左肩膀，當下露出痛苦神情，抱著左肩久久不能起身，最終在訓練師的攙扶下，才緩緩走回板凳席。
根據日本媒體《體育日本》報導指出，大谷翔平在比賽結束後2分鐘，就穿著白色上衣走出球場，隨行的有他的助理、訓練師以及翻譯，並且不忘向媒體致意說道：「辛苦了。」
報導指出，大谷翔平右手拿著外套以及包包，詢問翻譯：「可以幫我拿一下嗎？」並把手中的物品交給翻譯，在左邊肩膀部分，並沒有做並沒有做冰敷或固定等處置。
主帥談傷勢 透露狀況良好
有影片錄製到大谷翔平當下和訓練師的對話，大谷翔平説：「好痛，應該是肩膀，左邊。」訓練師問他：「是脫臼了嗎？」大谷翔平回應道：「可能是。」
道奇總教練在賽後接受訪問，談到大谷翔平的傷勢，他表示：「應該是左邊肩膀有半脫臼的狀況，明天會再做更近一步的檢查，但他現在的肌力還有關節活動度都不錯，也有可能只是輕症。」並補充說道：「目前這都只是猜測，沒辦法完全安心，但至少慶幸不是太嚴重的狀況。」
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比賽7局下，大谷翔平選到四壞球保送後上壘，並在Teoscar Hernandez的打席時，發動盜壘，結果遭到阻殺出局。在即將上到二壘前，大谷翔平試圖用左手支撐，並疑似傷到左肩膀，當下露出痛苦神情，抱著左肩久久不能起身，最終在訓練師的攙扶下，才緩緩走回板凳席。
根據日本媒體《體育日本》報導指出，大谷翔平在比賽結束後2分鐘，就穿著白色上衣走出球場，隨行的有他的助理、訓練師以及翻譯，並且不忘向媒體致意說道：「辛苦了。」
報導指出，大谷翔平右手拿著外套以及包包，詢問翻譯：「可以幫我拿一下嗎？」並把手中的物品交給翻譯，在左邊肩膀部分，並沒有做並沒有做冰敷或固定等處置。
主帥談傷勢 透露狀況良好
有影片錄製到大谷翔平當下和訓練師的對話，大谷翔平説：「好痛，應該是肩膀，左邊。」訓練師問他：「是脫臼了嗎？」大谷翔平回應道：「可能是。」
道奇總教練在賽後接受訪問，談到大谷翔平的傷勢，他表示：「應該是左邊肩膀有半脫臼的狀況，明天會再做更近一步的檢查，但他現在的肌力還有關節活動度都不錯，也有可能只是輕症。」並補充說道：「目前這都只是猜測，沒辦法完全安心，但至少慶幸不是太嚴重的狀況。」