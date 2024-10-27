我是廣告 請繼續往下閱讀

▲眾量級家寧「手狂比6」被諷邪教！她突親回酸民：你可以去試試看（圖／秘月期POPOO YouTube）

▲異色檔案婉拒評論家寧的狀況，也稱看到很多人親友被困住覺得很無奈。（圖／異色檔案YouTube）

YouTuber家寧和男友Andy分手後，宣布共同經營的YouTube頻道「眾量級」停更，改經營新頻道「秘月期POPOO」，不過不少觀眾看完她個人的新影片之後，覺得她的發言和舉止有些詭異，懷疑是不是加入邪教，還有人點名曾揭發邪教組織的YouTuber「異色檔案」，希望他們可以做節目剖析。對此，異色檔案DK以3個理由婉拒，並稱看到很多網友的親友也被心靈課程困住，讓他們很無奈，「即使是陳桂林也救不了。」家寧近日在新頻道「秘月期POPOO」發布新影片，內容只有1分07秒，她對著觀眾說，「你不知道你下一刻會遇見什麼樣的人，我告訴你，我也不知道，你不知道你下一刻會發生什麼事，我告訴你，我也不知道」，整體有點不知所云，還可以看到，她其中一隻手比1、一隻手比5，也有些不太自然。不少人聯想到她先前參加心靈課程的往事，表示「超毛，有夠恐怖，真的要遠離邪教」、「根本《周處除三害》現實版」，還有人點名，「請求異色檔案支援！」對此，異色檔案DK也在threads上回應，表示有很多人都向他反應，覺得家寧疑似上完心靈課程後，新影片有種詭異的邪教感。不過他們還沒有找到實質的證據，能夠證明這件事情，他們也列了3個原因婉拒評論，包括POP WORKSHOP心靈成長團體涉及不法，但無法證實POP WORKSHOP與新頻道「秘月期POPOO」有沒有關聯性；其次關於Dcard的文章，大多也都是臆測，而非確切的證據；最後眾量級Andy與家寧的感情算是個人私事，「我從不評論感情私事。」不過DK也說，還是要小心所謂的「心靈課程」，因為這些課程設計得很精密， 會一步步把人拉進去，到後期不只要付出一大筆學費，整個人也被牢牢綁住，最後還表示，「我收到超多網友私訊，說他們親友被身心靈課程困住了，看了真的很無奈。即使是陳桂林也救不了。」而對於眾多網友質疑，家寧沒有正面回應，大多都是回覆愛心的表情符號，只有一則留言表示，「在台灣邪教不能被舉報、不能被禁止的嗎？」家寧回應，「你可以去試試看。」昨（26）日剛好碰上走鐘獎，看到家寧在爭議後現身，仍不時露出燦爛笑容，看起來沒有受到流言蜚語影響，典禮結束後，她也在粉專表示，「收到很多私訊很感謝大家的支持與祝福～接下來持續帶著眾量級的初心出發～透過新頻道『秘月期POPOO』來傳遞更多。」持續宣傳新頻道。