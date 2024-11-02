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▲《影后》揭娛樂圈殘酷，集結超狂7大咖。（圖／Netflix提供）

▲「北影新人」林廷憶在劇中的表現完全沒有被前輩吃掉。（圖／Netflix提供）

▲《影后》卡司含金量超高，明年金鐘獎想必會出現「網內互打」現象。（圖／Netflix提供）

▲楊謹華（左）和謝盈萱曾競爭視后獎項。（圖／翻攝自YouTube 金鐘獎）

▲▼曾莞婷在劇中整形不敢講，又怕被別人發現。（圖／Netflix提供）

▲嚴藝文的作品都是從她的人生出發。（圖／記者吳翊緁攝）

▲楊謹華在《影后》中演技更上一層樓。（圖／Netflix提供）

女星楊謹華、謝盈萱主演戲劇《影后》隨著楊謹華拿下金鐘女配角，首次「破蛋」之後，討論度逐漸攀升，不少觀眾都引頸期盼她在新戲的表現，《NOWnews今日新聞》也整理出該劇的4大看點以及播出資訊、劇情懶人包，在影集上線之前，一起來做功課吧！《影后》由良人行影業有限公司製作，《俗女養成記》導演嚴藝文編導、《不良執念清除師》丁長鈺監製，集結影后級卡司等聯手飆戲，以演藝圈的生存實錄為主軸，將引領全球觀眾一同窺探橫跨三世代女演員們的內心世界。謝盈萱飾演的王牌製作人兼經紀人薛亞之，和楊謹華雙姝對決，上演閨蜜吵架的戲碼，相愛相殺的關係也是本次的一大看點，劇中楊謹華飾演的周凡，曾經是當紅大明星，如今卻長期獨自住在飯店房間苦無工作上門，沒想到竟意外和房務員小鮮肉流氓（詹懷雲 飾）拉近關係，兩人互動間曖昧的情愫更是看得大家心癢癢。新星演員林廷憶本次擔任劇中要角色，飾演一名崇拜大明星周凡（楊謹華 飾）且有星夢的素人臨演史艾瑪，努力試鏡、吃足苦頭，為追夢奮不顧身；金鐘視帝薛仕凌在戲中飾演一位正逢高不成低不就，試圖突破自我的電影導演李子齊，和謝盈萱是夫妻關係。除了楊謹華、謝盈萱首度同台飆戲之外，其他演員也都大有來頭，包括楊貴媚、謝瓊煖、鍾欣凌、曾莞婷、陳庭妮、薛仕凌、黃迪揚，年輕一輩的則有林廷憶、詹懷雲、詹子萱、李雪。有人說這是繼《華燈初上》之後，再次看到含金量這麼高，如此華麗又昂貴的卡司，可說是今年必追的「神片」。楊謹華和謝盈萱首次合作，兩位影后等級的演技，想必能擦出精彩的火花，其實兩人曾在2023年金鐘獎時交手，楊謹華以《華燈初上》入圍視后，但最後獎項由謝盈萱以《四樓的天堂》拿下，謝盈萱當時還以為自己得獎的是《俗女養成記2》，在台上爆粗口惹眾人大笑，成為典禮中的經典橋段。當時楊謹華以一票之差錯失女主角獎，但謝盈萱當時就說，楊謹華得獎，絕對是遲早的事，今年楊謹華不負眾望，雖然是最佳女配角獎，但終於「破蛋」，所有入圍者都替她開心。在90秒的預告中，陳庭妮以一句「在這圈子是不會有真正的朋友的」作為開端，帶大家有機會一窺女明星私下的心酸血淚，謝盈萱飆淚喊，「你不知道一個演員要多努力才能拿到一個角色，或者是一個影后的光環。」楊謹華自嘲，「我演過很多的戲，也入圍很多次金鐘和金馬，沒有拿過一次」。而飾演經紀人的鍾欣凌，則告訴新人演員，不管製作人問什麼，都要說「會」！不僅如此，謝盈萱也在預告中獻聲，提到女藝人不能變胖、變醜、變老，就算變老了還不能整形，整形也不能承認。演員出身的嚴藝文，曾拿過第50屆金鐘獎迷你劇集女主角獎，後來編導的《俗女養成記》受到好評，也曾入圍第55屆迷你劇集導演獎、編劇獎，後來在第57屆時，她以《俗女養成記2》拿下戲劇節目編劇獎。嚴藝文坦言，會想寫《影后》的故事，是因為當年拿了金鐘獎之後，回到了劇組的拍戲日常，卻發現自己突然變得不知道該怎麼演戲，頓時覺得有點對不起「影后」這個頭銜，不禁開始思考是否要繼續表演這條路，於是開始描寫這個故事，並在監製丁長鈺的促成下，將這段儲存在電腦中的故事真正地製作出來，最後歷時兩年誕生了這部作品。」嚴藝文坦言，過去女演員的選擇並不多，但現在有了更多類型和角色故事可以選擇，即便到現在找她演戲的，大部分都還是媽媽角色，但演出的方式也已經不同。嚴藝文編導的戲，都是從她的人生經驗和內心出發，真誠的作品，才最動人。該作將在11月7日於Netflix全球獨家播出，準備引領全球觀眾一同窺探橫跨三世代的女演員們既強大又敏感、驕傲又脆弱的內心世界。* 編劇/導演：嚴藝文* 監製：丁長鈺* 製作公司：良人行影業有限公司* 主演：謝盈萱、楊謹華、薛仕凌、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、林廷憶、黃迪揚、詹懷雲等* 上線日期：11月7日* 集數：12集