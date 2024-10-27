我是廣告 請繼續往下閱讀

▲三吉彩花和竹內涼真的戀情宣告破局，疑似男方重心放在演藝事業上所導致。（圖／三吉彩花IG）

▲二宮和也（左）、竹內涼真（右）今年來台舉辦見面會，專注在衝刺事業的心情的確有跡可循。（圖／大鴻藝術BIG ART）

日本男神竹內涼真今（27）日傳出與女星三吉彩花結束4年戀情。兩人戀情一路走來，從緋聞傳出到差點步入婚姻殿堂，如今卻因各自事業繁忙、聚少離多而告終。竹內涼真上月才剛來台參加見面會，現傳出分手消息引發粉絲關注。據日媒《日刊體育報》報導，竹內涼真與三吉彩花2016年於綜藝節目首度合作，隔年又在時裝秀場同台，隨後於2020年傳出半同居，當時經紀公司僅稱「只是朋友」。隨著雙方事業迅速攀升，竹內涼真因出演多部熱門劇集而聲勢大漲，9月更與二宮和也在台北出席見面會，人氣達到高峰。三吉彩花因拍攝周杰倫MV打開知名度，並於《今際之國的闖關者》中表現亮眼，迅速走紅亞洲。從時尚雜誌模特轉型至戲劇界，她的演技深受好評，新作《本心》即將上映，事業再度攀升。據報導，她的忙碌行程可能也是兩人分手的原因之一。竹內涼真近日出席公開活動時曾談及自己對未來的抱負：「跨過一堵高牆後，人生目標會不斷提升。」此話似乎暗示他將重心完全放在演藝事業上。日媒分析，他可能是為了專注事業發展而選擇結束這段戀情，走向自己定下的更高目標。