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▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，在世界大賽G2的7局下，發動盜壘，結果失敗，並疑似出現左肩脫臼狀況，當下痛到倒地不起。（圖／美聯社／達志影像）

左肩半脫臼是嚴重傷勢嗎？洛杉磯道奇今（27）日在世界大賽G2，以4：2擊敗紐約洋基，前2場主場賽事都收下勝利，取得2：0領先，有望在下一戰作客紐約達成聽牌。不過日籍球星大谷翔平，在1次盜壘中傷到左肩，造成半脫臼傷勢，只是為了安全起見，還是會進行更進一步的檢查，最少恐怕需要2到3天才能知道詳細狀況。參考《花蓮慈濟醫院》網站資料，肩關節的半脫臼，不同於外力撞擊造成的關節脫臼，主因是旋轉肌無力，導致肱骨頭無法保持在關節腔中。同時，考量到大谷翔平本季在例行賽已經出賽159場比賽，是個人生涯新高，或許是讓他休養、調整的好時機。大谷翔平在季後賽出賽13場，總共50個打席敲出13支安打，敲出3轟，繳出2成6打擊率。