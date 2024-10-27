左肩半脫臼是嚴重傷勢嗎？洛杉磯道奇今（27）日在世界大賽G2，以4：2擊敗紐約洋基，前2場主場賽事都收下勝利，取得2：0領先，有望在下一戰作客紐約達成聽牌。不過日籍球星大谷翔平，在1次盜壘中傷到左肩，造成半脫臼傷勢，總教練Dave Roberts透露，雖然有可能是輕傷，但仍會做更進一步的檢查，距離世界大賽G3開打，僅有1天的休息日，大谷翔平要回歸賽場並非不可能，但恐怕會受到球團決策影響。
左肩半脫臼 非嚴重傷勢
道奇總教練Dave Roberts，在賽後說明大谷翔平傷勢，表示應該是左肩有半脫臼的狀況，但強調：「現在的肌力還有關節活動度都不錯，也有可能只是輕症。」只是為了安全起見，還是會進行更進一步的檢查，最少恐怕需要2到3天才能知道詳細狀況。
參考《花蓮慈濟醫院》網站資料，肩關節的半脫臼，不同於外力撞擊造成的關節脫臼，主因是旋轉肌無力，導致肱骨頭無法保持在關節腔中。當運動出現不正確的姿勢時，可能因為過度伸展，而導致肩膀脫位，整體而言並不算太嚴重的傷勢。
球團考量角度多 G3出賽有難度
雖然半脫臼並非嚴重傷勢，但就算大谷翔平在29日前痊癒，仍需要等待完整的檢查報告出爐，道奇可能才會放行。同時，考量到大谷翔平本季在例行賽已經出賽159場比賽，是個人生涯新高，或許是讓他休養、調整的好時機。
此外，道奇目前取得系列賽2：0領先，相對較有餘裕讓大谷翔平養傷，且下一戰將作客紐約，也需要更多時間適應。大谷翔平在季後賽出賽13場，總共50個打席敲出13支安打，敲出3轟，繳出2成6打擊率。
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道奇總教練Dave Roberts，在賽後說明大谷翔平傷勢，表示應該是左肩有半脫臼的狀況，但強調：「現在的肌力還有關節活動度都不錯，也有可能只是輕症。」只是為了安全起見，還是會進行更進一步的檢查，最少恐怕需要2到3天才能知道詳細狀況。
參考《花蓮慈濟醫院》網站資料，肩關節的半脫臼，不同於外力撞擊造成的關節脫臼，主因是旋轉肌無力，導致肱骨頭無法保持在關節腔中。當運動出現不正確的姿勢時，可能因為過度伸展，而導致肩膀脫位，整體而言並不算太嚴重的傷勢。
球團考量角度多 G3出賽有難度
雖然半脫臼並非嚴重傷勢，但就算大谷翔平在29日前痊癒，仍需要等待完整的檢查報告出爐，道奇可能才會放行。同時，考量到大谷翔平本季在例行賽已經出賽159場比賽，是個人生涯新高，或許是讓他休養、調整的好時機。
此外，道奇目前取得系列賽2：0領先，相對較有餘裕讓大谷翔平養傷，且下一戰將作客紐約，也需要更多時間適應。大谷翔平在季後賽出賽13場，總共50個打席敲出13支安打，敲出3轟，繳出2成6打擊率。