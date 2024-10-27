左肩半脫臼是嚴重傷勢嗎？洛杉磯道奇今（27）日在世界大賽G2，以4：2擊敗紐約洋基，前2場主場賽事都收下勝利，取得2：0領先，有望在下一戰作客紐約達成聽牌。不過日籍球星大谷翔平，在1次盜壘中傷到左肩，造成半脫臼傷勢，總教練Dave Roberts透露，雖然有可能是輕傷，但仍會做更進一步的檢查，距離世界大賽G3開打，僅有1天的休息日，大谷翔平要回歸賽場並非不可能，但恐怕會受到球團決策影響。

我是廣告 請繼續往下閱讀
左肩半脫臼　非嚴重傷勢

道奇總教練Dave Roberts，在賽後說明大谷翔平傷勢，表示應該是左肩有半脫臼的狀況，但強調：「現在的肌力還有關節活動度都不錯，也有可能只是輕症。」只是為了安全起見，還是會進行更進一步的檢查，最少恐怕需要2到3天才能知道詳細狀況。

參考《花蓮慈濟醫院》網站資料，肩關節的半脫臼，不同於外力撞擊造成的關節脫臼，主因是旋轉肌無力，導致肱骨頭無法保持在關節腔中。當運動出現不正確的姿勢時，可能因為過度伸展，而導致肩膀脫位，整體而言並不算太嚴重的傷勢。

▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，在世界大賽G2的7局下，發動盜壘，結果失敗，並疑似出現左肩脫臼狀況，當下痛到倒地不起。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，在世界大賽G2的7局下，發動盜壘，結果失敗，並疑似出現左肩脫臼狀況，當下痛到倒地不起。（圖／美聯社／達志影像）
球團考量角度多　G3出賽有難度

雖然半脫臼並非嚴重傷勢，但就算大谷翔平在29日前痊癒，仍需要等待完整的檢查報告出爐，道奇可能才會放行。同時，考量到大谷翔平本季在例行賽已經出賽159場比賽，是個人生涯新高，或許是讓他休養、調整的好時機。

此外，道奇目前取得系列賽2：0領先，相對較有餘裕讓大谷翔平養傷，且下一戰將作客紐約，也需要更多時間適應。大谷翔平在季後賽出賽13場，總共50個打席敲出13支安打，敲出3轟，繳出2成6打擊率。



讓大谷翔平輸得心服口服！錯失MVP仍展風度讚Judge：打球最大動力

世界大賽／全世界球迷的噩夢！大谷翔平盜壘失敗　左肩有傷勢退場

大谷翔平傷後狀況曝光！左肩出現半脫臼　道奇主帥：有可能是輕症

世界大賽／道奇4：2洋基！山本由伸僅被敲1安打超威　系列賽2：0

關鍵字