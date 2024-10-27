我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陸客來台吃到一道「龍蝦三明治」料理，稱讚發明該菜色的人是天才，引起熱烈討論。（圖/小紅書）

▲大陸網友吃到的龍蝦三明治，就是位在台北市大同區老店「賓王大飯店」的桌菜。（圖/Google評價）

▲記者私心推薦要吃龍蝦三明治的話，台北「新東南海鮮餐廳」的不錯吃！（圖/新東南海鮮餐廳官網）

台灣有許多特色美食，許多遊客來台遊玩品嚐過後總是念念不忘，較有名的包括小籠包、雞排、珍奶等等，都是外國遊客來必吃！不過，最近一名大陸網友來台觀光，，引起廣大討論，也有不少台灣人解釋：「這其實不是我們日常在吃的東西。」一名大陸網友最近來台灣遊玩之後，在社群平台「小紅書」上分享遊記，表示除了龍蝦三明治之外，該名大陸網友還另外稱讚有燉湯也是富含膠原蛋白，湯頭也很鮮甜。貼文曝光後，不少大陸網友紛紛回應「看起來好好吃，真羨慕能去台灣旅遊」、「台灣的美食真的好多，上回去已經不記得是何時了呢」、，通常都要特別找尋餐廳才能夠吃到，《NOWnews》記者也找到該大陸網友吃的餐廳，另外，如果想吃龍蝦三明治的話，，下回聚餐不知道吃什麼的民眾，不妨可以參考看看！📍地址：台北市大同區南京西路163號4樓📍電話：02-2555-5182📍營業時間：週一至週日10:00-22:00📍分店：台北汀州店、台北松山店📍電話：02-2301-4239（汀州店）、02-2748-9966（松山店）📍營業時間：週一至週日11:30-14:00、17:00-21:30