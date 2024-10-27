台灣有許多特色美食，許多遊客來台遊玩品嚐過後總是念念不忘，較有名的包括小籠包、雞排、珍奶等等，都是外國遊客來必吃！不過，最近一名大陸網友來台觀光，結果意外吃到一道飯店內的「龍蝦三明治」被驚艷到，甚至直呼：「發明的人簡直就是天才」，引起廣大討論，也有不少台灣人解釋：「這其實不是我們日常在吃的東西。」
一名大陸網友最近來台灣遊玩之後，在社群平台「小紅書」上分享遊記，表示「第一次來台灣，吃到這間餐廳實在太驚喜了！好吃到恨不得長兩個胃，發明龍蝦三明治的人簡直是天才，甜而不膩，酥而不油，好奇妙的中式西餐。」除了龍蝦三明治之外，該名大陸網友還另外稱讚有燉湯也是富含膠原蛋白，湯頭也很鮮甜。
貼文曝光後，不少大陸網友紛紛回應「看起來好好吃，真羨慕能去台灣旅遊」、「台灣的美食真的好多，上回去已經不記得是何時了呢」、「這是台灣的宴客菜，其實我們一般也不會特別去吃」、「身為台灣人必須跟你說，這不是我們的小吃，而是像是舉辦婚禮在請客的菜色唷！的確是不錯吃。」
龍蝦三明治是台灣辦桌「宴客菜」！想吃經典餐廳一次收藏
事實上，該名大陸網友分享的這道「龍蝦三明治」大家應該都非常清楚，這是我們常常在被請客的時候所吃的「宴客菜」，一般時候其實不會接觸到這道菜色，通常都要特別找尋餐廳才能夠吃到，《NOWnews》記者也找到該大陸網友吃的餐廳，就是位於台北市大同區老字號的古早味酒家菜「賓王大飯店」，澎湃的桌菜就是他們最大的特色，其中的「龍蝦三明治」當然也是其中招牌之一囉！
另外，如果想吃龍蝦三明治的話，記者也推薦一家曾前往用餐、名為「新東南」的海鮮餐廳，同樣是位於台北市，一共有兩家分店，包括汀州店以及松山店，龍蝦三明治非常的好吃，店內的海鮮新鮮，菜色多元，也常常在節日的時候推出各種包套的桌菜，在台北市也是有超過45年以上的歷史老店，下回聚餐不知道吃什麼的民眾，不妨可以參考看看！
🟡龍蝦三明治台北哪裡吃？
📍賓王大飯店
📍地址：台北市大同區南京西路163號4樓
📍電話：02-2555-5182
📍營業時間：週一至週日10:00-22:00
📍新東南海鮮餐廳
📍分店：台北汀州店、台北松山店
📍電話：02-2301-4239（汀州店）、02-2748-9966（松山店）
📍營業時間：週一至週日11:30-14:00、17:00-21:30
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貼文曝光後，不少大陸網友紛紛回應「看起來好好吃，真羨慕能去台灣旅遊」、「台灣的美食真的好多，上回去已經不記得是何時了呢」、「這是台灣的宴客菜，其實我們一般也不會特別去吃」、「身為台灣人必須跟你說，這不是我們的小吃，而是像是舉辦婚禮在請客的菜色唷！的確是不錯吃。」
龍蝦三明治是台灣辦桌「宴客菜」！想吃經典餐廳一次收藏
事實上，該名大陸網友分享的這道「龍蝦三明治」大家應該都非常清楚，這是我們常常在被請客的時候所吃的「宴客菜」，一般時候其實不會接觸到這道菜色，通常都要特別找尋餐廳才能夠吃到，《NOWnews》記者也找到該大陸網友吃的餐廳，就是位於台北市大同區老字號的古早味酒家菜「賓王大飯店」，澎湃的桌菜就是他們最大的特色，其中的「龍蝦三明治」當然也是其中招牌之一囉！
另外，如果想吃龍蝦三明治的話，記者也推薦一家曾前往用餐、名為「新東南」的海鮮餐廳，同樣是位於台北市，一共有兩家分店，包括汀州店以及松山店，龍蝦三明治非常的好吃，店內的海鮮新鮮，菜色多元，也常常在節日的時候推出各種包套的桌菜，在台北市也是有超過45年以上的歷史老店，下回聚餐不知道吃什麼的民眾，不妨可以參考看看！
🟡龍蝦三明治台北哪裡吃？
📍賓王大飯店
📍地址：台北市大同區南京西路163號4樓
📍電話：02-2555-5182
📍營業時間：週一至週日10:00-22:00
📍新東南海鮮餐廳
📍分店：台北汀州店、台北松山店
📍電話：02-2301-4239（汀州店）、02-2748-9966（松山店）
📍營業時間：週一至週日11:30-14:00、17:00-21:30