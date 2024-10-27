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外交部長林佳龍與夫人廖婉如訪問瓜地馬拉行程告一段落，他並預告將前往下一個友邦。林佳龍指出，這次出訪特地展開「夫人外交」柔性固邦，感謝瓜國總統伉儷及外交部熱情接待，他並代表總統賴清德親自邀請瓜國總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）伉儷擇期率團訪台，共同擘劃台瓜下個90年願景。外交部長林佳龍這幾天在友邦瓜地馬拉進行訪問，昨更晉見瓜地馬拉總統阿雷瓦洛，他感謝阿雷瓦洛長期堅定支持台灣，兩國在民主、和平、人權上享有共同價值觀，未來也期待與瓜國在各領域持續合作，並強化經貿與產業投資合作，促進雙邊人民的福祉。林佳龍提到，台灣與瓜地馬拉相互扶持，當瓜國遭受中國無理的經濟脅迫時，台灣及時擴大採買瓜地馬拉咖啡；當我國遭到世界衛生組織不公對待時，瓜國也力挺並支持台灣應參與聯合國相關組織，堅定地為台灣發聲。近年兩國在多項領域合作，未來也期待能強化多邊理念相近國家與台瓜的合作，加強雙邊經貿投資，特別是高科技、紡織、醫療與基礎建設等領域。而此行瓜地馬拉第一夫人貝娜多（Lucrecia Peinado）也親自接待林佳龍的夫人廖婉如，談到文化藝術與教育，「兩人一拍即合」，顯見「夫人外交」有成。林佳龍強調，未來台灣也會全力支持貝娜多關心的兒少、身心障礙與長照福祉計畫。