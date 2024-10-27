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洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平在世界大賽第二場對紐約洋基隊的比賽中，。若以謹慎的態度來看，大谷要趕上G3的比賽有難度，但半脫臼不算是太嚴重的傷勢，因此具體情況還是要看教練團評估。看到他此役因盜壘而受傷，也了。這次意外發生在第7局下，當時道奇隊以4：1領先3分，大谷翔平選到保送上壘，但試圖發動盜壘卻失敗，隨後難以起身，露出痛苦神情，在訓練師攙扶下回到休息區。道奇隊總教練Dave Roberts賽後表示，。隨後指出。因此他要趕上在周二開打的G3，幾乎不可能。根據日本媒體《體育報知》報導，。有球迷感嘆：「」，這一則留言底下獲得了798個讚。也有曾經有過相同傷勢的球迷預估他傷勢指出：「半脫臼的話，我想最快明天早上疼痛感就會消失。我小時候有脫臼的習慣，已經習慣了，如果次數多了，變成了習慣，就不會那麼痛，脫臼不像你想像的那麼嚴重。」本賽季，大谷翔平以54支全壘打和130分打點贏得國聯全壘打和打點雙冠王，並且還以3成10的打擊率和59次盜壘成功排名該聯盟第2，本季他達成MLB史上第一次的50轟50盜壘。他目前參加了道奇隊季後賽的全部13場比賽。打擊率2成66，50打數敲出13支安打，包括3發全壘打，打回10分打點。