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洛杉磯道奇隊山本由伸今（27）日在世界大賽G2掛帥先發，面對紐約洋基主投6.1局僅被擊出1支安打失掉1分，成為自2007年松坂大輔以來，首位於世界大賽奪勝的日本投手。值得一提的是，山本先發6.1局超越松坂大輔，創下日本投手在世界大賽最長先發局數紀錄，賽後他表示：「今天能夠取勝真的很開心。」這是山本由伸季後賽第4次先發登板，唯一失分出現在3局上，被Juan Soto轟出陽春全壘打。自4局在T. Hernandez和Freeman接連擊出全壘打，為道奇隊取得3分領先後，山本由伸越投越順，一口氣解決Stanton、Chisholm Jr.，並用犀利的指叉球三振Rizzo振臂歡呼。接下來的5局、6局，山本掌控比賽節奏，完成連續兩局三上三下，面對洋基重砲Judge時，再次以指叉球三振。7局上在解決首名打者Stanton後，道奇總教練Roberts決定換投，此時全場球迷起立喝采，「Yoshi」的吶喊聲響徹球場。山本由伸繳出6.1局優質先發，刷新日本投手在世界大賽的最長投球局數紀錄，同時成為自2007年松坂奪勝後，睽違17年再度在世界大賽取勝的日本投手。山本賽後表示：「道奇取得領先優勢，讓我更能冷靜投球，總之今天能夠贏球非常開心。」針對隊友大谷翔平的傷勢狀態，山本說：「雖然不清楚他的具體情況，但我相信他會很快回到球場。」