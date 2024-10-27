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自從美國共和黨候選人川普在7月遇襲後，億萬富翁、特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）便公開挺川，積極參與川普的競選活動，近來更表態支持川普，抨擊非法移民「摧毀美國」的觀點。不過就在此時，馬斯克被美媒爆料，在1995年赴美時，是持學生簽證非法工作，還險遭驅逐出境，一直到1997年才取得美國工作簽。根據《華盛頓郵報》獨家報導，出生於南非的馬斯克父親是南非人，母親是加拿大人，他與弟弟金巴爾（Kimbal Musk）都是以學生簽證來美國讀書、生活。馬斯克在1995年申請到美國名校史丹佛大學的材料科學博士班，前往美國加州，卻並未真的入學，而是投入創業。他與弟弟在帕羅奧圖成立的初創公司「Global Link Information Network」（後來更名為Zip2），並全心投入工作中。Zip2後續於1999年以約3億美元出售，成為馬斯克入主特斯拉與創立其他公司的基石。在1996年時，一家風險創投公司願意向馬斯克的公司注資300萬美元（約台幣9623萬元），投資條件之一便是馬斯克兄弟倆要取得合法的工作身分，否則投資撤銷。馬斯克才透過律師，為自己和弟弟申請到合法的工作許可，在此之前都是以「非法工作者」身份留在美國。據美國司法部前移民律師弗雷斯科（Leon Fresco）的說法，學生簽證持有者放棄學業從事創業行為，無論是否有收入，皆為非法行為。移民簽證律師柯恩（Adam Cohen）指出，在美國求學的外國學生可能可以在有限定的時間內兼職打工，而馬斯克也能以透過學生簽證取得工作簽，前提是他必須完成在史丹佛大學的課程，否則就是違規。《華盛頓郵報》指出，馬斯克在公眾場合多次描述自己的移民故事，但從未承認過曾在無合法身份的情況下在美工作。而美國移民紀錄通常不對外公開，因此難以獨立證實個人的合法身份。在消息曝光之際，正是馬斯克成為共和黨總統候選人川普支持者時，他多次抨擊民主黨試圖放任非法移民進入美國。川普主張驅逐數百萬無證移民，並強烈反對「鏈式移民」。對於此報導，馬斯克及私人律師史皮羅（Alex Spiro），還有馬斯克家族辦公室都沒有回應。