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憲法法庭日前做出2024年憲判字第9號判決，國會職權修法法案之關鍵條文多屬違憲或部分違憲，對此，民進黨立委林俊憲直言，釋憲結果不意外，「藍白不見棺材不掉淚罷了」；對於藍白欲修《憲法訴訟法》，林認為，他們不怕什麼憲法法庭，只怕有人開始認真分析討論他們的所作所為。憲法法庭日前做出113年憲判字第9號判決，國會職權修法「總統國情報告」、「行政首長質詢」、「人事同意權」、「調查權」及「聽證會」、「藐視國會罪」等部分規定違憲，立法程序合憲。對於判決結果，林俊憲直言，不意外，這與政治氛圍無關，而是早就有無數法界學者跳出來反對，但藍白不見棺材不掉淚罷了，當然，台灣社會現在能夠對釋憲來龍去脈有如此深刻的了解，全都要歸功於5月的青鳥們，「你們守護的不只是民主體制，還有司法尊嚴」。林俊憲提到，藍白想要強修《憲法訴訟法》，意圖癱瘓憲法法庭，他們真正怕的是那15位大法官嗎？不是的，釋憲只是過程，他們怕的是釋憲引起討論導致事情「鬧大」，整個社會都開始了解他們又做了什麼荒唐事，再也不能偷偷摸摸的，很不方便。林俊憲指出，擴權法案也好、鳥籠罷免也好、憲法訴訟法也好，甚至今天的民防法急轉彎，藍白想推的這些荒謬法案至今之所以事倍功半，就是因為無數雙眼睛已經盯上他們，一經檢視，是非一目瞭然，「藍白才不怕什麼憲法法庭，只怕有人開始認真分析討論他們的所作所為，如此而已」。