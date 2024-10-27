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▲唐綺陽已減重15公斤，現在放話要挑戰減到18公斤。（圖／記者吳翊緁攝）

有「國師」之稱的唐綺陽，擁有20年占星經驗，日前在IG上分享了一張20年前的比基尼辣照。這張照片讓不少粉絲紛紛敲碗求瘦身祕訣，甚至有人驚呼唐綺陽的美腿與BLACKPINK成員Jennie相似，稱其「根本是Jennie腿」。唐綺陽的IG照片中，顯示20年前的她擁有健康的小麥膚色，身穿白色運動型內衣與白色熱褲，露出結實纖細的腰身，並以手臂揮舞著瀟灑姿態，整體風格充滿活力。如今的她，則選擇在白色內衣外搭配藍綠色西裝外套與白色擴腿褲，展現成熟韻味。唐綺陽透露自己目前體重已經減重至60多公斤，目標則是挑戰18公斤的減重成就。瘦身後的她吸引不少粉絲讚嘆，不少人表示：「老師瘦下來氣色超好」、「老師你真的58歲嗎？」唐綺陽也笑言，瘦下來後常被小鮮肉搭訕，但大多是因母親的推薦，讓她忍不住會心一笑。