我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃例行賽洛杉磯湖人今（27）日在主場迎戰沙加緬度國王，三節結束原先落後7分的紫金大軍，決勝節在「詹皇」LeBron James個人砍下16分帶領之下，單節打出一波21：0的兇猛攻勢，，新賽季開賽至今3場比賽下來全數獲勝，暫居西區第一位置。本場比賽開賽後雙方打得火熱，前役攻下全隊最高35分的明星中鋒Anthony Davis延續個人火燙手感，單節進帳9分，湖人首節打完取得28：26些微領先。第二節比賽雙方在場上同樣你來我往，國王靠著射手Keegun Murray挹注11分，將分差不斷緊咬，來到了下半場比賽，國王雖然在第三節打出34：23的攻勢，將場上比分逆轉，不過來到決勝節湖人一哥LeBron James跳了出來，，湖人將分差拉開至最多14分差距，國王雖然在尾聲打出一波14：5的攻勢，但湖人關鍵時刻仍穩住陣腳，終場就以4分之差擊敗國王，搶下3連勝。本場比賽湖人一哥L，中鋒Anthony Davis攻下31分9籃板3抄截，個人連續3戰得分都突破30大關，前鋒八村壘貢獻18分9籃板，Austin Reaves得到16分7籃板6助攻。國王方面主戰中鋒，De'Aaron Fox得到28分5籃板10助攻，新同學DeMar DeRozan得到23分。