NBA美國職籃例行賽洛杉磯湖人今（27）日在主場迎戰沙加緬度國王，三節結束原先落後7分的紫金大軍，決勝節在「詹皇」LeBron James個人砍下16分帶領之下，單節打出一波21：0的兇猛攻勢，LeBron今日最終繳出32分14籃板10助攻的大三元成績，終場湖人就以131：127驚險擊敗國王，順利收下3連勝，新賽季開賽至今3場比賽下來全數獲勝，暫居西區第一位置。
上半場雙方你來我往 半場結束湖人4分領先
本場比賽開賽後雙方打得火熱，前役攻下全隊最高35分的明星中鋒Anthony Davis延續個人火燙手感，單節進帳9分，湖人首節打完取得28：26些微領先。第二節比賽雙方在場上同樣你來我往，國王靠著射手Keegun Murray挹注11分，將分差不斷緊咬，半場打完湖人以64：60暫時領先。
決勝節詹皇接管比賽 單節6投6中砍16分
來到了下半場比賽，國王雖然在第三節打出34：23的攻勢，將場上比分逆轉，不過來到決勝節湖人一哥LeBron James跳了出來，單節個人6投6中拿下16分，且也有效串連球隊攻勢，湖人將分差拉開至最多14分差距，國王雖然在尾聲打出一波14：5的攻勢，但湖人關鍵時刻仍穩住陣腳，終場就以4分之差擊敗國王，搶下3連勝。
本場比賽湖人一哥LeBron James全場共出手22投12中，得到32分，另附帶14籃板10助攻，本季首次繳出大三元成績，中鋒Anthony Davis攻下31分9籃板3抄截，個人連續3戰得分都突破30大關，前鋒八村壘貢獻18分9籃板，Austin Reaves得到16分7籃板6助攻。
國王方面主戰中鋒Domantas Sabonis攻下全隊最高29分，另附帶12籃板10助攻，同樣繳出大三元，De'Aaron Fox得到28分5籃板10助攻，新同學DeMar DeRozan得到23分。
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本場比賽開賽後雙方打得火熱，前役攻下全隊最高35分的明星中鋒Anthony Davis延續個人火燙手感，單節進帳9分，湖人首節打完取得28：26些微領先。第二節比賽雙方在場上同樣你來我往，國王靠著射手Keegun Murray挹注11分，將分差不斷緊咬，半場打完湖人以64：60暫時領先。
決勝節詹皇接管比賽 單節6投6中砍16分
來到了下半場比賽，國王雖然在第三節打出34：23的攻勢，將場上比分逆轉，不過來到決勝節湖人一哥LeBron James跳了出來，單節個人6投6中拿下16分，且也有效串連球隊攻勢，湖人將分差拉開至最多14分差距，國王雖然在尾聲打出一波14：5的攻勢，但湖人關鍵時刻仍穩住陣腳，終場就以4分之差擊敗國王，搶下3連勝。
本場比賽湖人一哥LeBron James全場共出手22投12中，得到32分，另附帶14籃板10助攻，本季首次繳出大三元成績，中鋒Anthony Davis攻下31分9籃板3抄截，個人連續3戰得分都突破30大關，前鋒八村壘貢獻18分9籃板，Austin Reaves得到16分7籃板6助攻。
國王方面主戰中鋒Domantas Sabonis攻下全隊最高29分，另附帶12籃板10助攻，同樣繳出大三元，De'Aaron Fox得到28分5籃板10助攻，新同學DeMar DeRozan得到23分。