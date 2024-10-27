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NBA美國職籃例行賽鳳凰城太陽今（27）日回到主場迎戰達拉斯獨行俠，也是太陽本季主場首戰，本場比賽儘管獨行俠一哥Luka Doncic狂砍全場最高40分外帶10籃板4助攻，不過太陽方面Kevin Durant同樣不落人後，單場砍下31分，個人生涯總得分也正式突破29000分大關，搭配上明星控衛Devin Booker也有21分演出，終場太陽就以114：102擊敗獨行俠。而此戰第四節KD在剩下4分多鐘時，，意外引發話題。太陽昨日在客場以7分之差不敵湖人，吞下本賽季首敗，今日則是回到主場迎戰獨行俠，也是太陽隊本季首度在主場亮相，本場比賽Kevin Durant仍舊擔綱先發出戰，全場一共出賽37分鐘，個人共出手21投10中，三分球則是8投4中，罰球9中7，，也率領球隊搶下勝利。其中KD在決勝節獨得11分，而且部分得分還是在「東歐組合」Luka Doncic、Kyrie Irving面前拿到。值得一提的是，本場比賽Kevin Durant在拿到個人第26分之後，