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▲百萬YTR漫畫家微疼質疑走鐘獎的最佳動畫獎評審評分標準，因為「其他入圍頻道90%都是動畫的，卻輸給了頻道只有一支動畫的」。（圖／翻攝Youtube頻道微疼）

2024年第6屆走鐘獎昨（26）日晚間正式落幕，得獎結果也是幾家歡樂幾家愁。不過在最佳動畫獎部分是由SIKA頻道的「一根菸，抽出了父親的輪廓｜《遠火》」奪得殊榮，但事後卻引發了爭議，因為百萬YTR漫畫家微疼提出質疑：「其他入圍頻道90%都是動畫的，卻輸給了頻道只有一支動畫的」，這個理由卻遭大批網友酸爆大喊「輸不起」。第6屆走鐘獎「最佳動畫」入圍的創作者包含鼻妹、SIKA、Counter656、一雙橫梁、微疼等人，最後由SIKA頻道的「一根菸，抽出了父親的輪廓｜《遠火》」贏下獎項。事後在Youtube上擁有111萬訂閱的漫畫家「微疼」，卻在IG、Threads等平台上發文，「走鐘獎今年看完了，有入圍沒得獎。先說，肯定這次動畫得獎作品，每一支動畫的背後都是無數個小時跟夜晚的努力。這是無庸置疑的。但最佳動畫獎應該是我今年最後一次投稿了。」微疼隨後解釋：「簡單的說，我看不懂評審的標準在哪。製作一支動畫是很花時間精力的，更何況是其他入圍頻道90%都是動畫的，卻輸給了頻道只有一支動畫的」，稱自己更希望是由鼻妹得獎而非自己。然而質疑評審標準的貼為曝光後，多數網友卻不買單紛紛狂酸，「結果出爐才喊不公平，很難不被酸輸不起」、「質疑這件事的時間點錯了，走鐘獎的參選辦法和入圍名單早在頒獎前就公布了，你在宣佈得獎名單之後才來質疑這件事，很難不令人懷疑你的動機」、「頻道有沒有一直做動畫完全不應該是評審的衡量標準欸」、「選的是最佳動畫，不是最多動畫，不懂在鬧什麼」。