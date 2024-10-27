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▲牛棚左投Alex Vesia趕上世界大賽，對於陣中投手群傷兵滿營的道奇來說，影響很大。（圖／美聯社／達志影像）

▲Aaron Judge世界大賽前兩戰合計9打數1安打，吞下6次三振，揮空率太高，做為中心打者太容易被解決。。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊在主場2連勝，帶著2勝0敗的系列賽優勢，將世界大賽戰局帶到洋基體育場。儘管明星終結者Blake Treinen連兩場比賽丟出現自責分的情況下，道奇隊牛棚的表現依然可圈可點，合計8又1/3局的投球只丟2分（皆為Treinen所丟），成為球隊爭勝穩定後盾。牛棚左投Alex Vesia在世界大賽前的回歸，成為道奇隊目前2：0領先的關鍵。根據大聯盟官網記者Sarah Langs的統計，在7戰4勝季後賽系列賽之中，以2：0領先的球隊，92次之中贏了77 次，勝出機率高達84% 而在當前「主場2-3-2 賽制」下，於主場贏得系列賽第1場和第2場比賽的球隊，56支中有45支 （80%）獲得最後的勝利。而對於洋基來說的壞消息是，他們最好的前兩號先發投手都輸了，在賽前他們被評估在先發輪值這一塊應該是優於道奇隊的。而且這兩場勝利J. Flaherty和山本由伸都至少投了5局，山本甚至投了6又1/3局，幫助這支西岸豪門極大程度的降低牛棚損耗，在休息一天的後，他們有充沛的投手能夠在客場嘗試至少拿下一勝。後援左投Alex Vesia在世界大賽前及時歸隊對於道奇來說是及時雨，這個賽季他們的投手戰力因傷病受到影響，Tyler Glasnow、Clayton Kershaw 、Dustin May、Michael Grove等人皆在傷兵名單，好在牛棚足夠穩定，讓他們在先發輪值短缺的情況下，仍可以採用牛棚車輪戰去爭取勝利。Alex Vesia是道奇隊重要的勝利組牛棚，他在國聯分區系列賽G5面對聖地牙哥教士隊時，於7局上2出局後登板投出三振後，趕到身體不適，診斷為肋部拉傷，就一直缺席至今。但所幸Vesia趕在世界大賽前回歸，並且前兩戰的出賽看起來狀況都不錯，首戰投出三上三下，並且有2次三振，16球中有9球好球，拿手的四縫線速球和滑球的速差和角度仍很有壓制力。今天G2的賽事，Vesia則是在第9局B. Treinen突然不穩的情況下，登板救援滿壘的局面，面對Jose Trevino只用一球（93 mph四縫線速球），就讓他打成中間方向飛球出局。他也成為Jason Isringhausen之後，MLB季後賽史上第二位只投一球就拿下救援成功的投手。洋基在這個系列賽陷入大危機，這和他們的主砲Aaron Judge的低迷拖不了關係，Judge今年季後賽的表現一直都不穩，雖然美聯冠軍戰一度看起來「復活」，但世界大賽前兩戰合計9打數1安打，吞下6次三振，揮空率太高，做為中心打者太容易被解決。Judge今的低迷是多方面的，一來他的好球帶擴展的太大，光從ESPN的攻擊球種和位置分布圖來看，很難判斷出他的攻擊策略和鎖定想要出棒的球種是什麼。另一方面就如同昨天洋基隊傳奇打者「A-Rod」Alex Rodriguez所說，Judge的打擊姿勢太早開掉了，特別是下半身臀部重心跑掉，前者判斷這可能是因為他想加快雙手的揮棒動作之故。在本次季後賽，大谷翔平和Judge都有經歷過低潮期，不過前者始終沒有變換打擊策略，一直保持攻擊性、想要的位置一定會積極出手。而Judge則開始有些猶豫，這種遲疑也讓他啟動比較慢、動作受到影響。0：2回到主場，Judge必須有所反彈，他並沒有太多時間調整。