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▲德州鮮切牛排對中身分證「買一送一」，根本人人有獎。（圖／開展餐飲提供）

▲翰林茶館38週年攜手台南400設計全新手搖杯。（圖／翻攝自翰林茶館FB）

身分證對對碰優惠又來了！掌握這一篇月底省錢吃超飽，開展集團旗下Texas Roadhouse德州鮮切牛排10週年慶祝，即日起至11月11日，擴大開放身分證件對中「1025」4碼「任一碼」，爽吃主餐「買一送一」，點購牛排就送特製四骨冠軍豬肋排！手搖飲料翰林茶館對中身分證「3或8」，爽喝外帶特大杯熊貓珍奶「買一送一」一次整理。開展集團旗下Texas Roadhouse德州鮮切牛排10週年慶瘋狂加碼，即日起至11月11日，身分證件中含有「1025」4碼「任一碼」，到店用餐點購900元以上牛排主餐，即可免費獲得「特製四骨冠軍豬肋排」一份（不包含雙主菜與三主菜）。原本需要「1025」4碼全中才有優惠，擴大開放成對中1碼就有得吃，魷魚身分證字號開頭第一個數字「1」代表男性、「2」代表女性，「1025」有1又有2，根本男男女女人人都有獎。全台餐廳也同步推出超值加價購，包含「辣牛肉沾醬」系列餐點最高6折優惠；碳酸飲料與生啤酒全面「買一送一」。與Texas Roadhouse同為10月25日生日壽星，出示生日證明還能免費享用限定甜點「雲朵地瓜派對」一份，祝壽星生日快樂！沒有生日吃大餐也好快樂。手搖飲料翰林茶館迎接38週年祭出超狂「買一送一」一堆優惠，今10月27日翰林茶館內用套餐加38元爽喝「熊貓珍奶(限奶精)大杯」1杯（一人限1杯，限奶精）；今一日限定12:00-18:00，身分證對中「3或8」，爽喝外帶特大杯熊貓珍奶「買一送一」（每人限2組，限奶精）。提醒大家，優惠不併用；不適用外送、外賣、寄杯等服務；翰林鍋物-臺中麗寶店、翰林茶棧-高雄鳳儀店不適用。