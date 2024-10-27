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世界大賽G2洛杉磯道奇今（27）日以4：2擊敗紐約洋基，前2場主場賽事都收下勝利，系列賽取得2：0領先，但日籍球星大谷翔平卻在比賽中盜壘受傷提前退場，左肩膀出現半脫臼情況，能否在世界大賽G3出賽，還需進一步評估。大谷意外傷退，也讓筑波大學教授的警告成真，直言大谷在滑壘時以左手接觸地面煞車，一直存在著潛在受傷風險。7局下，日籍球星大谷翔平靠著四壞球保送上壘後，試圖發動盜壘結果失敗，並且拉扯到左肩膀，當下露出痛苦神情，抱著左肩久久不能起身，最終在訓練師的攙扶下，才緩緩走回板凳席。根據轉播畫面聲音來源，當下道奇訓練師與大谷進行交談，訓練詢問：「是肩膀嗎？」、「脫臼了？」大谷回應：「應該是吧」。隨後大谷在防護員和教練陪同下走回休息室，而比賽結束僅2分鐘，他便換上便服迅速離開球場。這次受傷的原因，正是專家早前擔憂的動作！專門研究美國職棒球員動作的筑波大學教授川村卓指出，大谷的滑壘姿勢潛藏受傷風險，他提到，大谷經常以左手觸地減速，這個動作可能導致手臂拉傷或卡住地面，尤其是在美國較滑的球場更為明顯。此外，若送傳球方向偏向一壘，有機會與內野手發生碰撞。川村教授建議，大谷翔平在未來可以考慮配戴防護裝備以降低受傷風險。