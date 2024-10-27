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▲Aaron Judge在賽後表達對於大谷傷勢的擔憂，「這真的很讓人難受，棒球界最好的球員受了那樣的傷勢，希望能有好消息。」（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，在世界大賽G2執行盜壘出現傷勢，總教練Dave Roberts透露，應該是左肩的半脫臼傷勢。（圖／美聯社／達志影像）

MLB美國職棒世界大賽G2，洛杉磯道奇今（27）日在主場以4：2擊敗紐約洋基，系列賽取得2：0的優勢，距離奪下世界冠軍僅差2勝。不過道奇陣中日籍球星大谷翔平，此戰個人卻在7局下半嘗試盜壘時不慎傷到左肩，造成半脫臼傷勢，總教練Dave Roberts透露，雖然可能是輕傷，但需要做更進一步的檢查，目前大谷能否出戰G3仍是未知數。大谷翔平今日在7局下獲得保送上壘後，隨即發動盜壘，但這次盜壘大谷卻不慎傷到左肩，當下表情相當痛苦，隨後並由防護員的攙扶之下下場。但Roberts同時也強調：「現在他的肌力還有關節活動度都不錯，也有可能只是輕症。不過為了安全起見，還是需要進行更進一步的檢查，而洋基隊當家強打「法官」Aaron Judge也在賽後表達對於大谷傷勢的擔憂，「。我當下沒看清楚（大谷受傷的畫面），但事後看重播時，他似乎撞到了左手腕，看見有人受傷，這真的很令人難過。」Aaron Judge本季例行賽繳出58轟、144分打點的成績，相當有望能夠奪下美聯MVP，但來到季後賽舞台，他卻陷入不小低潮，此役世界大賽G2他全場4打數0安打，還吞下3次三振，包含被山本由伸K掉2次。洋基若想要上演逆襲奪冠，Judge能否找回應有手感，是關鍵因素之一。