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▲姜勳的代表作《衣袖紅鑲邊》讓他在台灣慢慢展開知名度。（圖／姜勳 IG）

▲姜勳自曝是為了太妍才入行，太妍得知後錄了影片給他，讓姜勳害羞到說不出話。（圖／翻攝《娜勑食》YouTube）

以《衣袖紅鑲邊》和韓版《想見你》慢慢打開在台灣知名度的韓星姜勳，近日在宣傳新劇《致我的解離》時，公開自己是少女時代成員太妍的「超級粉絲」，並自曝入行動力之一就是因為太妍。當節目主持人試圖安排通話時，姜勳害羞得直說「我會一句話都說不出來」。姜勳透露，當年透過平台傳訊給太妍，表達自己對演藝事業的夢想，沒想到竟收到太妍的長篇回覆，讓他驚喜若狂。出道後雖未曾見面，但在節目上收到太妍的特別影片，姜勳瞬間露出害羞笑容。太妍在影片中表示知道他是粉絲，希望有機會見面，讓姜勳難掩幸福。在新劇《致我的解離》中，姜勳飾演一名冷漠的主播，因角色需求，他特地練習姿態展現自信。姜勳認為初戀是一段純真時光，第一次愛上一個人時會忽略身邊一切。他笑言，自己的理想型就是像太妍一樣個子小又可愛的女生。姜勳在節目中被問到是否會主動追愛，表示自己屬於「慢熱型」，會先觀察對方，並坦言無法接受溝通困難的對象。他的這番自白也引起不少觀眾的共鳴，讓粉絲們更期待他在新劇中的表現。