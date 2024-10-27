我是廣告 請繼續往下閱讀

近來網路社群「小店長」體驗訊息多，知名餐飲集團的活動更是吸引家長為孩子報名，不過，卻傳出有詐騙網頁假冒名店的體驗活動廣告，若點選連結可能會有個資外洩的疑慮，甚至被加入詐騙群組騙取資金，知名海底撈日前就貼出「反詐騙聲明」，提醒爸媽「小小撈麵師」訊息只會在門市跟官方平台上發布，其餘發布渠道均為詐騙訊息。根據警方調查，不只海底撈遭冒名，麥當勞、藏壽司、長榮航空、台灣大哥大，甚至還有消防局的「小小消防員」體驗活動，也傳出詐騙，店家跟縣市政府都立即公告澄清，並提醒民眾報名前先致電店家詢問確認，以免個資外洩。警方提醒，目前「假投資詐騙」仍是詐騙排行榜第一名，多數手法仍以名人或名店為幌子，在臉書、IG及YT頻道刊登廣告，誘騙民眾點選加入為大宗，為了吸引相對有經濟能力的家長關注，刻意包裝成「小小店長」及「職人體驗營」，就是要專門騙爸媽上鉤，提醒家長若要幫孩子報名各種體驗活動或營隊，應留意是否店家官網所公告，若有疑慮一定要致電店家查詢。此外，警方也強調，網路上要求填寫或蒐集個資的訊息，建議不要理會，也不要任意點選飆股連結，或是加入各類投資群組，更不要加入不明的 LINE好友、群組或社群。