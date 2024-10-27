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▲尹炳浩在審判收押期間，又在監獄中染毒，最終被追加量刑。（圖／尹炳浩IG）

▲尹炳浩因參加第2季《高等Rapper》打開知名度，饒舌實力備受外界肯定。（圖／Mnet TV YT）

南韓饒舌歌手尹炳浩曾登上選秀歌唱節目《高等Rapper》，雖未能成功晉級，但驚人的饒舌實力備受外界肯定，隨後他也以藝名「Bully Da Ba$tard」順利出道。沒想到尹炳浩在2020年自爆從13歲開始染毒，最終遭警方判有期徒刑7年。今（27）日傳出他再度於監獄吸毒而遭到追加量刑，引發外界譁然。2020年尹炳浩在IG上自首，自己從國中時期就開始吸食含有止咳藥成分的「可待因」（鴉片類藥物）、Spice、大麻等毒品，還曾陷入嚴重的藥物中毒狀態，因此遭判刑有期徒刑7年，不過他因不服判決，在收押期間上訴，目前案件仍在審理中。而根據韓媒報導，尹炳浩在2022年8月17日至26日間，再度以不明方式注射毒品被起訴，最終追加刑期有期徒刑8個月、緩刑2年，以及接受40小時毒品犯罪預防課程。尹炳浩因參加第2季《高等Rapper》打開知名度，還曾上過知名綜藝節目《Show Me The Money》，他曾向粉絲懺悔：「一旦染毒，你的人生便不再是你的人生，而是惡魔的人生。」如今再傳出於坐牢期間染毒，也令外界不勝唏噓。