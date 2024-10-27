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美國總統大選邁入倒數，不過有部分地區已經展開提前投票。但在德州卻傳出，有名男子帶著支持美國前總統、共和黨候選人川普的帽子前往投票所，選務人員提醒並要求脫帽，該名男子竟氣得痛毆69歲的選務人員。目前該名男子已經遭到逮捕拘留，很可能面臨額外的指控。根據哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，這起事件發生在24日，這天正好是德州提前投票首週尾聲時，當地部分投票所也出現了大排長龍的狀況。一名男子盧森伯格（Jesse Lutzenberger）前往聖安東尼奧圖書館投票所，由於頭戴著大紅色的「MAGA or TRUMP」棒球帽，因此遭到選務人員提醒並要求拿下。據德州法律規定，穿戴支持或反對候選人的服裝進入投票所屬於違法的「選舉宣傳」。盧森伯格投票時有先將帽子脫下，但投完票準備離開時又戴上帽子，此時一名69歲選務人員上前表示建物內就是不可以戴，沒想到盧森伯格突然揮肘、痛毆對方臉部多次，而後遭到警方拘留。遭到痛毆的選務人員24日被盧森伯格毆打後，在現場接受治療，隔天便返回投票所。管轄此案的貝爾郡（Bexar County）警長薩拉查（Javier Salazar）表示，盧森伯格已涉嫌攻擊老年人而被逮捕，很可能會面臨額外的指控。薩拉查透露，目前已有數起選民穿戴違規衣物或帽子進入投票所的事件，但大多數人在得知州法律後便會遵守規定，「這裡沒有任何事情值得你因此受傷或坐牢。」