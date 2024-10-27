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▲歐耶在走鐘獎頒獎典禮上，脫口秀演出了長達20分鐘，最後慘被工作人員「當場架走」。（圖／走鐘獎頒YT）

▲（左起）Fred、胡椒、洋蔥拿著沒有寫得獎人的信封都很錯愕。（圖／走鐘獎YT）

走鐘獎昨（26）日晚間正式落幕，今年已經第6屆的走鐘獎，號稱放眼全亞洲，有來自韓國、香港、馬來西亞、新加坡的創作者，逐步邁向國際化，然而今年的典禮卻被網友辣評「真的超走鐘」，從硬體方面的收音等基本問題，到典禮流程等等都被批評，像是在頒潛力新星獎時，頒獎人竟然拿錯信封，之後工作人員補送上的信封又是空白的，頒獎人胡椒、Onion man、蛇丸等人在台上超尷尬，只能一直重複：「真的不是我們的問題」，另外歐耶長達20分鐘的冗長脫口秀，也被網友們罵翻，傻眼直批超難笑又拖時間，最終還是被工作人員當場架走才結束。歐耶受邀擔任嘉賓，他一上台就滔滔不絕，一講就是20多分鐘，現場提詞機不斷出現「請下台」等字樣，有人上台舉牌請他下去，他也依然不為所動，現場觀眾的笑臉也漸漸僵掉，線上網友罵翻：「以為自己的頻道？」但歐耶老師依然持續演說，直到最後被工作人員「強制架走」才終於結束，一整段表演讓觀眾批評「很難笑」，歐耶事後也在社群平台上發文坦承：「搞砸了」。同樣也被選為超走鐘場面的，還有騏哥、蛇丸、Fred、胡椒、洋蔥一起要頒「潛力新星獎」時，為了cue蔡阿嘎AB合約的梗，主辦單位也準備了AB信封，沒想到揭獎時才發現拿著的B信封，裡面是寫「我們沒有三千萬」，讓他們當場都很驚慌，以為自己拿錯信封，然而去拿第二個信封後，打開來裡面竟是空白的，幾位頒獎人也搞不清楚怎麼回事，直呼：「是故意的嗎？」、「真的沒有啊！」，司儀賈培德趕緊請工作人員救場，Fred只好講笑話拖時間，荒謬畫面讓網友都不忍直視，直言：「可以投稿明年的『有夠烙賽獎』了！」另外還有典禮的硬體、流程，都遭到許多觀眾網友詬病，許多橋段都像沒有彩排過，讓人看了很尷尬，音響收音也大有問題，時不時會聽不清楚台上的人到底在說什麼，還有人說今年走鐘獎是不是要回歸「真走鐘」本質？因為一切真的是太「走鐘」了！