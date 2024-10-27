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▲高雄萬聖節遊街派對，新上國小有超過百位師生家長參與，以神鬼故事為主題，讓中西方的在此猛鬼相聚一起遊行。（圖／高市府教育局提供）

▲民眾們大秀創意，吸血鬼、鬼娃洽吉與殭屍、巫師等紛紛出籠，在遊街派對上群魔亂舞。（圖／高市府教育局提供）

高雄萬聖節於26日晚間舉辦遊街派對，有多達8萬人上街搞怪，民眾們大秀創意，吸血鬼、鬼娃洽吉與殭屍、巫師等紛紛出籠，在遊街派對上群魔亂舞，逗趣又超萌的裝扮相當吸睛。萬聖節遊街派對現場最吸晴除了猛鬼出籠，也有代表正義的超人、蜘蛛人與鋼鐵人在現場比拼；也有父子檔裝扮成最夯的電視節目黑白廚師，臉上畫上大片血跡，手上拿著沾血的菜刀、切菜板，恐怖指數破表，吸引許多民眾搶著合影打卡。不少國小也是全校師生參加遊街派對變裝，其中，新上國小有超過百位師生家長參與，以神鬼故事為主題，讓中西方的在此猛鬼相聚一起遊行；學校家長會長蘇守懌扮演月老，師生們扮演綠精靈、蝴蝶精、黑白無常、清朝格格、道士、法師、悟空、普渡小鬼、鬼修女、綠絨怪、白龍王子、嫦娥、魔神仔、鬼娃娃恰吉等，成為現場最龐大萬聖節變裝隊伍。此外，新上國小美術老師劉錦憲創做了一棵3米高的魔神仔老妖樹精，推著遊行，沿途伸長舌頭要把人捲進來；新上國小校長王彥嵓則裝扮滿頭的蝴蝶紛飛，代表美麗台灣蝴蝶王國，鼓勵師生們用環保材質自己創作，一起在凹子底公園大玩特玩，high翻高雄萬聖節。萬聖節遊行隊伍還包含小公視、紅鼻子馬戲團及澳洲的Curious Legends劇團，由高雄兒童組成的小鬼隊及閃亮隊，高雄熊、蜜柑站長也參與其中。另外今年22公尺巨大南瓜怪超受歡迎，尤其點燈時絢爛耀眼讓人驚艷，有不少民眾選擇南瓜變裝，也讓高雄萬聖節遊街派對現場出現一堆大小「南瓜人」，相當熱鬧。2024高雄萬聖節系列活動到11月3日。