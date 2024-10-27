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▲辛芷蕾事業節節上升，結束翟天臨因諸多醜聞逐漸淡出演藝圈大徑相庭。（圖／辛芷蕾 IG）

▲翟天臨因《蘭陵王》爆紅，近日卻遭爆料疑似劈腿，糟辛芷蕾分手。（圖／翟天臨 臉書）

曾以《如懿傳》「最美嘉妃」一角爆紅的辛芷蕾，演藝事業再攀高峰，近期與胡歌合作《繁花》，並參演趙麗穎新片《喬妍的心事》。這位實力女星卻被曝出與交往6年的男友翟天臨已經分手，原因是辛芷蕾因對方疑似「無縫接軌」而遭受感情背叛。對於此傳聞，辛芷蕾助理發文表示：「多關注作品，遠離私生活，我姐姐獨美」，似乎間接證實分手的消息。辛芷蕾與翟天臨因錄製《演員的誕生》而結識，並在2018年被媒體拍到迪士尼約會照，戀情浮出水面。翟天臨曾因出演《蘭陵王》走紅，但隨後因博士論文抄襲醜聞陷入爭議，影響演藝事業，無法繼續幕前工作。不過，辛芷蕾對他不離不棄，兩人同居多年，愛情路上的互相扶持讓外界對他們的關係看好。根據狗仔劉大錘的爆料，翟天臨近日被拍到與一名年輕女子一同觀看舞台劇，隨後一起返回他家，行為親密引發聯想。劉大錘推測，即便兩人已分手，翟天臨的行為仍屬「無縫接軌」。在這期間，辛芷蕾因工作不在中國，待她返家時，已經搬離原本的同居住所，似乎暗示兩人情感已經走向終點。辛芷蕾團隊及粉絲對她與翟天臨的感情一直持保留態度。如今辛芷蕾憑藉《繁花》人氣飆升，與趙麗穎合作的電影也持續上映，粉絲紛紛表示：「辛芷蕾早該分手，值得更好的人」、「姐姐獨美，期待她未來更美好」。