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▲除了賞車試乘，現場也能體驗到城揚建設打造的高品質住宅，包含新作「美術 1808」及熱銷建案「美廳苑」、「珈柏麗」、「惟美術」。（圖／記者陳美嘉攝）

▲ 「城揚建設集團」攜手「高雄保時捷中心」舉辦「造夢者」雙品牌聯展。（圖／記者陳美嘉翻攝）

「城揚建設集團」攜手「高雄保時捷中心」26日在美術館特區新案「美術 1808」接待中心廣場，舉辦「造夢者」雙品牌聯展，呼應高雄市立美術館《瞬間─穿越繪畫與攝影之旅》特展，讓人矚目的跨界驚喜，吸引眾多熱愛工藝與藝術的品牌愛好者前往一探究竟。擁有「時代先行者」靈魂的建築品牌城揚建設集團，從初期新世代建築推動者，到頂奢建築的實踐家，董事長楊振宗憑藉著建築本科專業背景及獨到選地眼光，專注於美術館豪宅區、楠梓產業園區、文山醫生密集區以及火車站城市核心圈的發展。城揚建設集團董事長楊振宗表示，城揚建設集團成立迄今已30年，在30年的發展中不斷在經典與創新、品質與品味間尋求進階超越。工程的不斷進化更持續榮獲金石獎工程品質獎加冕，深獲近兩萬住戶的信賴肯定。30年來計榮獲園冶獎、金石獎、高雄厝綠建築大獎等147座國內建築大獎，成績有目共睹。近年城揚二代的加入，讓傳承與新世代思維，碰撞出新火花。在經典與創新之間，為建築美學，注入現代幾何、時尚方格的創新設計活水，跳脫城市建築的同質色調，和保時捷一樣前衛選色， 認為「建築不該只有黑白，還應有更多色彩。」保時捷，起源於對夢想的狂熱。自 1986 年成為世界上第一家建立訂製部門的汽車製造商後，領先業界成為夢想的象徵。始終以「時代先行者」目光，開拓全新品牌視野。此次雙品牌聯展，高雄保時捷中心展示保時捷特殊車款 718GT4RS，與電動跑車 Taycan、911、718 、Panamera、 Macan以及 Cayenne 車型，並舉辦試乘快閃活動。除了賞車試乘，現場也能體驗到城揚建設打造的高品質住宅，包含新作「美術 1808」及熱銷建案「美廳苑」、「珈柏麗」、「惟美術」。同時享受兩者全力追求第一的頂峰奢華，為客戶帶來了更多驚喜和美好的回憶。高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，近期受到央行第七波選擇性信用管制措施影響，房市熱度降低，但高雄在高科技產業進駐人口紅利的帶動下，未來將呈現「量縮緩漲」的格局，房市需求也會回歸首購及自住客。