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憲法法庭25日宣判國會職權修法大部分違憲，民進黨立法院黨團吳思瑤當時點名民眾黨立委黃國昌、國民黨立委翁曉玲、吳宗憲是「違憲新三寶」，翁曉玲則反嗆法盲「在法學博士面前班門弄斧」。對此，吳思瑤今（27）日在臉書PO出「電爆」翁曉玲的影片回擊，「當立委不是法學博士就比較厲害好嗎？」吳思瑤表示，黃國昌、翁曉玲、吳宗憲在社群上被封為「違憲新三寶」，她呼籲要正視民意自我節制，導正亂象，回歸正常國會，她對翁曉玲提出的好意提醒，翁卻還是一貫的傲慢，批她「在法學博士面前班門弄斧」。「當立委，不是法學博士就比較厲害好嗎？」吳思瑤指出，聆聽民意，只要走入人群打開耳朵就可以做到，不分區立委也要能夠真誠虛心關心民瘼理解人民，「把法修好，不是把法搞爛，認真做功課，好好讀條文，不要自己提修法，卻連原條文在說什麼都不知道，前言不對後語鬧出笑話」。吳思瑤提到，她目前還在攻讀文化政策博士，只待完成論文就完成博士學業，但因這一屆接任幹事長，為了對抗藍白持續毀憲亂政，她暫時離開最愛最專擅的教育文化委員會，也被迫拋下學業，連續休學兩學期了。吳思瑤感嘆說，「即使我已是文化界認可最專業的文化立委，但為了讓問政更專業更進步，我選擇回到學校繼續深造，虛心學習，翁曉玲呢？」