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美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽G2今（27）日繼續在道奇主場進行，洛杉磯道奇隊以4：2擊敗紐約洋基，取得系列賽2連勝。然而，比賽進行至7局時，道奇球星大谷翔平在盜壘滑壘時造成左肩脫臼提前退場，突發情況讓主場觀眾驚訝不已，場上也隨之沉默。不過確有部分洋基球迷在此刻比出中指、發出歡呼聲引起熱議，許多網友對這種「慶祝他人受傷」的行為表示不滿，形容「非常沒品」。大谷翔平在滑壘過程中左肩半脫臼，雖然最終自行站立離場，隨後經初步檢查肩膀傷勢輕微，但目前仍不確定他能否參加世界大賽G3。道奇總教練Dave Roberts表示，將持續評估大谷的恢復情況，再決定是否讓他隨隊前往紐約。根據美媒《Larry Brown Sports》報導，一段影片在X平台上引起熱議。影片中，身著洋基球衣的眾多球迷在一處類似公共場所觀看比賽，當大谷抱著左臂倒地時，不少人高舉拳頭歡呼，甚至朝螢幕瘋狂「比中指」。該行為隨即在社群媒體上引起網友怒火與譴責聲浪。有網友指出，「這種行為真讓人難以接受，若道奇球迷見到Aaron Judge受傷，絕不會如此歡呼」。還有人認為，無論比賽如何激烈，球迷應該尊重每一位選手的付出和健康，強調「這樣的行為實在很沒品」。