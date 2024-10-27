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嘉義震個不停！今（27）日下午14點56分嘉義再次發生芮氏規模4.9地震，震央位於嘉義縣政府東方 21.3 公里 ，即嘉義縣中埔鄉，地震深度僅5公里，被列為今年第485號地震。若算上稍早的地震這已是金天嘉義第4起地震，氣象署也再次針對南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市發布防災告警。嘉義市地區最大震度 4級嘉義縣地區最大震度 4級臺南市地區最大震度 4級雲林縣地區最大震度 3級高雄市地區最大震度 2級彰化縣地區最大震度 2級南投縣地區最大震度 1級臺東縣地區最大震度 1級臺中市地區最大震度 1級澎湖縣地區最大震度 1級花蓮縣地區最大震度 1級事實上，昨（26）日凌晨1時58分，嘉義縣中埔鄉就有發生3.1地震，地震專家郭鎧紋當時指出，該地震和1941年規模7.1的中埔大地震位置相同，震央位在木屐寮斷層與九芎坑斷層附近，當年造成360人死亡，是台灣歷史上第4大地震。