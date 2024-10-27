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▲林岱縈受邀至大學擔任講師，以自身經驗鼓勵同學。（圖／紅心字會提供）

▲林岱縈被台北海大寵物系同學滿滿的寵物包圍。（圖／紅心字會提供）

樂天啦啦隊「零死角女神」林岱縈，日前受邀到台北海洋科技大學擔任講師，現場吸引大量學生參加，談及自己曾因為美貌遭到排擠，甚至還有過被跟蹤、被吃豆腐、收到騷擾訊息，甚至也遇過經紀公司潛規則「去吃飯才有工作」的經驗，她以自己的經歷鼓勵學生們勇敢說不。林岱縈在講座中分享了自己的求職故事，透露因美貌曾遭同事排擠而患上容貌焦慮，因為外界的忌妒和敵意，讓她覺得好像自己做錯什麼事了。她自爆在還沒進演藝圈前，當牙醫助理時也曾被醫生趁傳醫療器具時，對方的手從她的手肘挑逗撫摸到手掌，她以此經歷要同學們遇到類似情況一定要拒絕。她也坦言外貌優勢不一定一路順遂，像是她曾遇到面試遭廠商吃豆腐，在合照、握手就會趁機摟腰摸背，也遇經紀公司潛規則「去吃飯才有工作」，甚至粉絲會傳不雅照片訊息。她表示在演藝圈長得漂亮可能會更容易吸引他人注意，但相反的也常常被物化、不被尊重，忽略的她的內在和能力。她也因發行寫真，低潮好一陣子，因為邀約的都是希望她展現性感的一面、新聞標題都是「圓渾雪乳」，還曾被貼身跟蹤、搭訕、收到匿名包裹，直言「所有隱私都不見了」。林岱縈真誠地建議學生們在面對不良環境時要勇敢表達立場，無論如何也要保持自尊和勇氣，她鼓勵大家：「就是要勇敢委婉地拒絕，我曾因為這樣工作少，但遇到不好的事情要拒絕，當你被孤立的時候要多想想還有愛自己的人，你就不會內耗。」